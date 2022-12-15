【開箱】《煤氣燈效應》 側寫水門案 茱莉亞羅拔絲問鼎金球視后

【明報專訊】第80屆金球獎香港時間周一公布提名名單，早前在串流平台NowE上架的《煤氣燈效應》（Gaslit），獨女主角茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）有份角逐影后。甚少拍劇的茱莉亞，3年前曾以串流平台Prime Video劇集《歸國》（Homecoming）獲金球獎最佳女主角提名，未知明年1月舉行的頒獎禮，這名《伊人當自強》奧斯卡影后可會一嘗視后滋味？

改編自網台節目

《煤氣燈效應》以1970年代水門案為背景，講述司法部長John N. Mitchell是總統尼克遜最信任的顧問及朋友，為尼克遜爭取連任出盡法寶，不惜策劃竊聽對手民主黨材料。然而奉命行事的下屬笨手笨腳幫倒忙，Mitchell太太Martha雖是社交名媛，卻經常口沒遮攔，引起尼克遜不滿，Mitchell在政治前途與婚姻之間被迫抉擇。

此劇根據記者Leon Neyfakh的網台政治節目《Slow Burn》改編，2020年初宣布開拍，《黑客軍團》編劇森艾斯米（Sam Esmail）、茱莉亞羅拔絲、兩屆金像影帝辛潘（Sean Penn）、《以你的名字呼喚我》艾米漢瑪（Armie Hammer）、《追擊拉登行動》祖艾加頓（Joel Edgerton）等監製，後者除了演出，更打算執導其中幾集。艾米去年爆出性醜聞前以撞期為由辭演，其後祖艾加頓亦退出，《唐頓莊園》男星丹史提芬（Dan Stevens）、《華麗女子摔角聯盟》碧蒂芝平（Betty Gilpin）等加盟，並由《神奇虎爸》導演麥羅斯（Matt Ross）執導全劇8集，去年7月正式開鏡。不過未幾發生了一段小插曲，辛潘要求劇組必須全員接種新冠疫苗，否則拒絕埋位，到去年9月他跟製作公司達成協議，先跳拍他的戲分，為期約兩周，而且參與拍攝的幕後工作人員全部已打針，才平息了小風波。

事實上，扮演司法部長Mitchell的辛潘為此劇付出不少，首先他跟角色身形與樣貌大相逕庭，必須花時間在特技化妝。《煤氣燈效應》以水門案為背景，無論人物或情節觀衆已十分熟悉，劇中扮演白宮顧問John Dean的丹史提芬受訪時曾表示，有關水門案的史實，隨便翻書都可找到，又或者上網自行閱覽，此劇除了想盡量忠於史實，也希望透過人物故事更深入刻畫整個事件。

劇中透過兩段感情及婚姻關係折射政治世界的凶險，劇名「煤氣燈效應」亦點了題，所謂煤氣燈效應，正是心理操縱形式，隱秘地讓受害人逐漸質疑自己的記憶力、感知或判斷力。茱莉亞羅拔絲扮演的Martha跟丈夫Mitchell個性截然不同，政見亦迥異，兩人卻深愛對方，亦是造成矛盾的原因。Martha直率而「大嘴巴」，同時亦懂得利用媒體爆料，最終被誘至加州，才知道墮入「軟禁」陷阱，也成為她後來出庭指證的主因。然而身邊未必每個人認同她的決定，女兒Marty就認為媽媽的舉動讓她很尷尬；不少人也認定Martha出庭是抹黑總統尼克遜。

配角有戲可演

丹史提芬扮演的Dean一心在政壇往上爬，卻不是心狠手辣的人物，他鍾情碧蒂芝平扮演的空姐Mo，由追求到拍拖到成為夫婦，Mo也逐漸影響Dean在事業上的不同決定，改寫了人生。此劇雖然以茱莉亞羅拔絲和辛潘為主角，其他角色一樣有所發揮；譬如講述沙韋甘（Shea Whigham）飾演的G. Gordon Liddy是水門事件執行者，表面是硬漢，出場沒多久已透過徒手放在熊熊火光前無所畏懼表露出來，不過他被激怒時又會砸爛廁紙機泄憤，喜怒無常很神經質。另外，柏德烈獲加（Patrick Walker）飾演水門綜合大廈的保安員Frank Wills，撞破Liddy指使的同黨潛入民主黨全國委員會辦公室，因而成為名人，本來只想在華盛頓找份正職的他，生活亦起了莫名變化。

《煤氣燈效應》在爛番茄影評網站超過八成好評，當中不少掌聲給予茱莉亞羅拔絲，劇中化了老妝又「變胖」，扮演長袖善舞有話直說的司法部長太太，十分搶鏡；《衛報》的視評甚至認為她的戲分不夠多，尤其此劇是透過她與辛潘的角色，側寫水門事件。