花10年拍紀錄片無想過放棄 張婉婷樂做「樹窿」見證學生成長

【明報專訊】張婉婷為母校英華女校執導的紀錄片《給十九歲的我》，由拍攝到後期製作歷時10年，其間雖遇上種種困難，但她沒想過電影會胎死腹中或放棄，最困難是將拍攝了數十萬小時的片段，剪成兩個多小時的電影。她透過拍攝見證女學生們的成長過程，亦成為她們的「樹窿」聽心事。張婉婷摯愛羅啟銳今年7月離世，她失去真心給意見的伴侶，是一個缺口，但認為路仍要繼續行。

記者︰柯美 攝影︰鍾偉茵

《給十九歲的我》透過多名女學生在學校重建10年間的成長，帶出學校發展、教育意義、家長責任及社會變遷與影響。張婉婷表示遇到很多困難，如反叛期的女學生鬧情緒說不再拍，追蹤多名個性、興趣及家境各異的千禧女學生成長變化，以及校長患病要退休等，但她沒想過電影會胎死腹中，亦從沒心灰意冷不想拍下去，因開了頭無理由輕易放棄。她透露電影製作費不多，很多人做義工，她的同學組成「師奶導演團」，幕後工作人員亦只是象徵式收車馬費。

「這10年很有意義沒白過」

張婉婷拍這部紀錄片預了會遇到很多障礙，但做這班女學生的「樹窿」，見證她們成長，令堅毅的她變得更堅毅。

張婉婷說：「小姐脾氣變幻莫測，她們不肯讓我拍，就等到她們讓我拍為止，最重要堅持信念。這10年很有意義，沒有白過，就算我生10個女兒，她們也不會跟我講那麼多心事，我亦不會那麼了解年輕人。現在成為她們的『樹窿』，聽到很多心事，令我大開眼界。她們遇到很多困難、犯過很多錯，都可以自我療傷，很有韌力，只要支持和相信，她們一定做得到。」她指有個女學生說長大後要參選香港小姐，大家都笑她，但長大後真的很美，真的可以參選港姐，故千萬別小覷年輕人。

花3年剪片 像織衫慢慢改

張婉婷覺得拍這部紀錄片最難不是「應酬」這班女學生，而是怎樣將數十萬小時的片段，剪成兩個多小時的電影，結果剪了十幾個版本，一剪就3年，「頭兩個版本連羅啟銳都話悶。他一直很支持我，他的說話很真心，不會𧨾我，所以我們才可以合作那麼多年。之後的版本，用不同主題、年份、變遷去不停交織，像編織一件衫，慢慢織、慢慢改；無奈篇幅所限，追蹤10多名學生中，有多人都要捨棄，真的愧對她們，之後我會剪回她們各自的部分，作為紀念」。

痛失摯愛羅啟銳 樂觀面對人生

張婉婷與羅啟銳被喻為「雌雄大導」，後者今年7月離世，令張婉婷痛失多年來支持她和真心給意見的伴侶，但她認為路仍要繼續行下去，「不可以講心情已平復，他真的走了，是一個缺口，但生活仍是要走下去，幸好這段時間忙着為該片宣傳、剪預告。（最不習慣什麼？）我個人好快習慣，不過我平時煮飯有聲有色，他又很喜歡吃，現在得我一個人，不知吃什麼好，已很少下廚」。她認為缺口、平復只是名詞，其實要自己面對，像其母親當年一樣也捱得過，「媽媽30多歲喪偶，家庭主婦頓失經濟支柱，還帶着4個小孩，前路如何，她沒有特別擔憂，亦沒流過一滴眼淚，若無其事得令我讚嘆。媽媽無流眼淚，即不是很大件事，她的態度影響到我」。她不知自己是否堅強，但算是樂觀，正如她編劇的電影《我愛扭紋柴》一句對白，「笑又係咁，喊又係咁，不如笑騎騎啦」，這也是其人生觀，既成定局的事別去想，想也是徒然，倒不如向前望，將未做的事做好一點。

談到羅啟銳的遺願，張婉婷稱人生如夢，她與羅啟銳一向都沒有計劃，尤其是拍完《給十九歲的我》，片中有計劃及沒計劃的女學生，到頭來都是兩回事。

「不會說永遠不拍紀錄片」

問會否不再拍紀錄片？張婉婷笑說：「不會說永遠不拍，但我沒有多少個10年！我之前拍過成龍父親的紀錄片《龍的深處：失落的拼圖》，都拍了3年，而且有成龍父母的故事。《給十九歲的我》是沒有故事，全是素人，但素人演出的好處在於夠真，專業演員始終有技巧和痕迹。拍紀錄片不是我強項，但我拍第一部電影就是紀錄片，當年在英國大學唸書，曾為BBC電視台拍紀錄片，講述香港圍村故事，我身兼助手和翻譯。」

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