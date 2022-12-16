許廷鏗預告開騷跳唱送驚喜 鍾舒漫明年伙細妹出新歌

【明報專訊】許廷鏗、衛蘭、鍾舒漫及鍾舒祺前晚於麥花臣場館演出《埋班作樂II》音樂會。許廷鏗表示踏入下半年是樂壇旺季，他開設工作室後，首創將新碟發布會變成本月底在九展舉行的音樂會，自嘲好任性，會將舞台設計成四面台。他說：「新唱片佔一半歌曲起用新創作人，另一半找老友合作，觀眾要有心理準備，到時會唱好多新歌，又會跳唱，希望帶畀大家驚喜，作為新年禮物。」他笑言無意為音樂會刻意減肥，但跳舞有助減磅，「好多人睇完我在《假面具》MV跳舞後，好期待我現場跳，我幾有信心，楊安妮做我排舞老師，都讚我跳得好，有個16歲舞者更以為我有跳舞底子。相信明年可挑戰做跳唱新人。」防疫措施放寬，他希望開騷時能放寬至100%入座率，「我好懷念2019年紅館演唱會座無虛席的感覺」。

衛蘭食聖誕大餐前勤做健身

衛蘭、鍾舒漫與妹妹鍾舒祺同是教友，日前聯同衛詩雅、王君馨參與聖誕報佳音，又約食聖誕大餐。衛蘭笑說：「我上星期好勤力做健身，讓自己有空間飲食。我約好多親戚及好友聚會，聖誕節當日一定為家人親自下廚。」鍾舒漫與鍾舒祺稱每逢節日都覺得虧欠雙親，「因父母近兩年不在港生活，未能一家團聚」。

鍾舒祺稱平時到衛蘭家聚會感覺溫暖，對方親自下廚兼安排周到。問衛蘭會否參加各個音樂頒獎禮？她稱等公司安排。鍾舒漫曾因壓力影響唱歌失聲，近期已克服心理關口，心情輕鬆好多，籌備明年與妹妹出新歌。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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