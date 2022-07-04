免費客串193新歌MV 鄭裕玲：有理由懷疑佢暗戀我

【明報專訊】鄭裕玲（Do姐）早前宣布約滿無綫後，HOY TV搶頭啖湯請Do姐拍旅遊節目。男團ERROR成員郭嘉駿（193）亦把握機會，邀請她客串新歌《越州公路193》MV。Do姐獻出客串MV第一次，笑稱懷疑193暗戀她，所以怕煩便一口應承。MV至昨晚上架24小時，有逾15萬點擊。

193表示第3首個人單曲《越州公路193》特別送給粉絲，答謝支持。這首歌找來謝安琪監製、張繼聰作曲、黃偉文填詞，唱出一個人移民外地，靠聽廣東歌支持自己尋夢的故事。他說：「歌詞裏提及聽廣東歌，是比喻粉絲一直支持我，一直聽廣東歌這種堅持，才令我可以行到今日，甚至終於可以同Do姐拍嘢，知我咩料啦！」

專人設計造型展現高貴一面

193的MV貫徹有女主角，但歌曲是送給粉絲，他說：「MV一是無女主角，一是搵個好勁的女主角。」結果他誠邀Do姐客串，「MV裏出現4個地方，包括台灣、加拿大、倫敦及香港，需要好高貴的角色，我心目中最高貴是Do姐，諗住碰吓運氣，點知她一口答應。之前不夠膽問，怕有好多合約上的問題，免得面懵懵被拒絕」。

193為展現Do姐高貴一面，找專人設計造型，配以鑽飾，並將古董車改頭換面變成的士。看到193的心思，Do姐笑說：「我有理由相信佢暗戀我，我無以為報，所以佢問我可不可以客串，我怕咗佢，就客串了。」

193：下次加親吻戲

不過Do姐以為跟193有好多對手戲，想測試對方的演技，點知不多。193聞言問Do姐有否看他在劇集《季前賽》演出，指自己是ViuTV黎耀祥，可以攞視帝。他又解釋搵到Do姐客串已好好，不敢要求太操勞，又驚多戲分被拒絕。他提議下次搵Do姐做女主角，跟他有親吻戲。Do姐沒好氣說：「所以我咪話你暗戀我囉！」193即說：「我這些是明戀啦，做到咁足！」

約埋姜濤上Do姐屋企打掃

Do姐未有收任何酬勞，只要求拍得夠靚。193不知怎樣報答，Do姐說：「家家有求，第時有嘢要你幫忙，就搵你幫手。」193指就算為Do姐打掃屋企都OK，聽說Do姐屋企好大，很想參觀，「最多約埋姜濤一齊來，姜濤整傷隻腳，我可以幫手推輪椅」。Do姐笑說：「好喎！無任歡迎，ERROR其他3個可以不要了。」193還找來30名粉絲演出，他眼濕濕說：「這個MV不是好見到佢哋個樣，但我不想搵臨記客串，意境、意義上大於一切。這30名粉絲是最早跟我，叫佢哋來幫手，大家都OK。」

Do姐在社交網上載與193合照，留言：「絕對有理由懷疑193暗戀我！所以費事煩，就一口應承幫佢客串MV。第一次客串MV，感覺唔錯，大家要loop多幾次，支持吓佢，支持吓我嘅第一次。仲有，佢話如果夠1000萬views，我就要follow佢，不過我無應承嘅。」Do姐的Instagram目前只追蹤姜濤及王嘉爾。

娛樂組

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