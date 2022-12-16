DC大地震 亨利卡維冇得留低 《超人》改拍年輕版本 《神奇女俠》導演劈炮

曾被喻為史上最佳「超人」扮演者的亨利卡維，兩個月前宣布回歸，昨日卻被踢出新片，難怪有粉絲表示不滿和憤怒。

【明報專訊】隨着Marvel超級英雄片《銀河守護隊》系列導演占士根（James Gunn）獲聘為DC電影公司行政總裁，負責規劃DC電影宇宙（簡稱DCU）未來10年發展藍圖，在新人事新作風下，《神奇女俠》柏蒂鎮堅斯（Patty Jenkins）率先表態，辭任第3集導演，昨日輪到「超人」亨利卡維（Henry Cavill）透過社交媒體宣布，他將無緣演出占士根編劇的年輕版《超人》新片，消息一出令粉絲震驚不已。

自2013年起，先後演出《超人：鋼鐵英雄》、《蝙蝠俠對超人：正義曙光》及《正義聯盟》的39歲英國男星亨利卡維，今年10月在《黑亞當》再披超人戰衣，於片尾彩蛋驚喜登場，跟飾演「黑亞當」的狄維莊遜（Dwayne Johnson）針鋒相對，預示兩者將在下集正式交手。《黑》片上映後，亨利卡維隨即透過社交媒體宣布回歸，為了專心拍攝《超人》續集，他更辭演Netflix高收視劇集《獵魔士》第4季。

願超人精神永在

正當粉絲期待亨利卡維再演超人之際，占士根上月加盟DC電影公司，跟Peter Safran一同擔任行政總裁，並高調宣布重組DCU大計，曾經執導兩集《神奇女俠》的柏蒂鎮堅斯日前承認，她不會擔任第3集導演，至於姬兒加杜（Gal Gadot）會否繼續扮演神奇女俠？暫時仍未有具體消息。

言猶在耳，亨利卡維昨日透過社交媒體證實：「我與占士根和Peter Safran開會後，宣布一個令人傷感的消息，我將不會再扮演超人。兩個月前電影公司發放我將回歸的喜訊，當時二人尚未獲聘，人生就是這樣，我表示尊重；他們將會建立全新DCU，我送上祝福。」他又安慰粉絲，雖然未能再穿超人披肩，但超人的精神永遠存在。

賓艾費力當導演

另一方面，占士根透過社交媒體回應事件，自稱將會為《超人》撰寫劇本，但因故事集中在主角的年輕時代，因此新片將不會由亨利卡維擔綱，「我們剛舉行了一場愉快的會議，商討跟亨利卡維未來合作的可能性」；《超人》和《神奇女俠》相繼換班，同屬DCU重要角色的「蝙蝠俠」賓艾費力（Ben Affleck）又如何？占士根表示：「我倆亦已見面，正尋求適合的作品，由他擔任導演。」

對於美媒Variety日前爆料，麥維斯（Matt Reeves）執導、羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）接棒演出新版《蝙蝠俠》將會納入DCU發展藍圖，占士根已迅速否認。除此之外，占士根又透露最快下月將會公布「有關DCU第一項拍攝計劃，會是令人感到興奮的消息」，粉絲拭目以待。