《奇異女俠》影評人選擇獎14提名領跑

【明報專訊】第28屆美國影評人選擇大獎（CCA）將於明年1月15日舉行頒獎禮，繼早前公布劇集部門的提名名單，電影部門昨日亦揭曉，楊紫瓊主演《奇異女俠玩救宇宙》入圍最佳電影、導演、女主角及男女配角等合共14個獎項，成為今屆熱門；金像導演史匹堡（Steven Spielberg）的半自傳電影《法貝曼：造夢大師》（The Fabelmans）以11項提名緊隨其後，群星拱照《巴比倫：星聲追夢荷里活》（Babylon）及威尼斯影帝哥連費路（Colin Farrell）主演黑色喜劇《The Banshees of Inisherin》同獲9項提名。前年宣布患上淋巴癌的《聲聲相識》金像影帝謝夫布烈治（Jeff Bridges），將會獲頒終身成就獎。

今屆CCA共有11部候選最佳電影，除了《奇異女俠》、《法貝曼》及《巴比倫》之外，暫時成為今年最賣座的《壯志凌雲：獨行俠》、昨日在港開畫的《阿凡達：水之道》以及印度片《革命雙雄》等亦入圍，競爭相當激烈。湯告魯斯（Tom Cruise）憑《壯》片爭影帝，對手包括哥連費路和《鯨》班頓費沙（Brendan Fraser）等；楊紫瓊與《TAR》姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）及《法貝曼》米雪威廉絲（Michelle Williams）等角逐影后。湯唯主演《分手的決心》入圍最佳外語片獎。