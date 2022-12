next

【明報專訊】金像導演占士金馬倫(James Cameron)新片《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)昨日(15日)在港開畫,截至下午4時,連同前日優先場票房累收610萬港元,成績理想。內地今日(16日)與美國同步上映,預售票房突破1.56億人民幣,數字看似亮麗,但因片長關係,票價較一般電影為高,若以入場人次計算,其實只有179萬,跟2019年《復仇者聯盟4:終局之戰》的1065萬人次相距甚遠。報道又指,內地戲院早前因疫情而相繼停業,現已重開逾七成,達到9098間戲院,相信有助《阿凡達2》票房收益。

韓國方面,《阿凡達2》前日開畫錄得35.9萬入場人次,票房收逾42億韓圜(約2500萬港元),登上單日票房冠軍,並且超越首集開畫的20萬人次。不過,《阿凡達2》未能打破韓國今年開畫紀錄,《侏羅紀世界:統治霸權》首日入場人次達76.3萬,其次是《奇異博士2:失控多元宇由》有71.5萬,韓片《犯罪都巿:極拳執法》及《閑山:龍的出現》分別錄得46.7萬及38.6萬,《雷神奇俠4:愛與雷霆》以38.2萬排第5位,《阿凡達2》只排第6。