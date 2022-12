【開箱】《阿凡達：水之道》 占士金馬倫的愛海頌

next

【明報專訊】金像導演占士金馬倫(James Cameron)執導科幻片《阿凡達》,至今仍是電影史上最高票房紀錄保持者,相隔13年推出續集《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water),當然令人寄望甚殷,事實證明2.5億美元(約19.5億港元)製作費絕對物有所值,無論在人物鋪排、故事主旨、美術設計及3D視覺效果等各方面,都比上集有過之而無不及,就算片長193分鐘亦不至令人如坐針氈。

誓死保護家人

《阿凡達2》故事延續上集,講述森禾霍頓(Sam Worthington)飾演軍人積舒利跟潘多拉星球上的納美族人妮蒂莉(素兒莎丹娜飾)結婚生子,過着與世無爭、平淡而幸福的家庭生活。事隔多年,人類大軍再度壓境,一為尋找合適的遷居地,二為史提芬朗(Stephen Lang)扮演戈維治上校報仇而來。

為免殃及在森林定居的納美族人,身為族長的積舒利決定帶同妻兒離開,投靠以海洋為家的麥格拿族,琦溫絲莉(Kate Winslet)飾演族中精神領袖湖奈原本反對收留,夫婿兼族長多露華里卻以海洋包容萬物之心,接納積舒利一家,雙方子女亦不打不相識,彼此結為好友,為下集劇情埋下伏筆。

戈維治上校為了追殺積舒利,大肆搗亂海上各族,積舒利雖然一再忍讓,為了保護家人而委曲求存,直至子女遭脅持成為人質,他終忍無可忍,決定拚死反擊,正邪大戰一觸即發。

沉浸式3D體驗

今集名為《水之道》,根據麥格拿族人解釋,海洋代表無限,「是出生亦是死亡」,可與萬物共存,因此族長明知收留積舒利一家,隨時惹來殺身之禍,但仍挺身而出提供庇護,正是水之道的最佳示範。占士金馬倫為了呈現海洋世界的壯麗景色,花上多年時間研發全新技術,令到水底畫面更逼真,配合最先進的3D視覺效果,令觀眾有如置身其中,看着全新海洋物種包括貌似蛇頸龍的「伊路」、身長超過300呎的巨無霸「塔鯨」等,時而遊弋時而飛翔,令人目眩神迷。

電影的重頭戲頗有占士金馬倫前作《鐵達尼號》影子,為了拍攝這場壓軸軍艦大戰場面,攝製隊特別搭建一座120呎長、30呎深的巨型水缸,以實時動態捕捉技術拍攝森禾霍頓、素兒莎丹娜跟史提芬朗等演員的海底搏鬥戲。為了呈現最真實的效果,導演要求各人在開拍前先接受徒手潛水訓練,據報已婚並育有3名子女的琦溫絲莉最厲害,能夠閉氣潛行超過7分鐘,難怪她演繹船艙逃脫一幕如此傳神。

落力宣揚環保

看罷《阿凡達2》不禁令人聯想起《明日戰記》,兩片同屬科幻題材,製作費亦驚人,但後者屬於起步階段,且別比較電腦特技和視覺效果的高低,就以劇本而論,兩者都在宣揚環保,《阿凡達2》先拍出海洋之美,尾段筆鋒一轉,戈維治上校借助捕鯨團隊技術,出海追蹤積舒利之餘,團隊亦趁機捕殺塔鯨,藉以牟取暴利,過程血腥暴力,令人慘不忍睹,明顯在諷刺日本捕鯨傳統,正好讓觀眾反思保育的重要性。

反觀《明日戰記》開宗明義講空氣污染,問題是污染有幾嚴重?為市民生活帶來什麼影響?電影沒有詳細交代,僅以旁白輕輕帶過,「我就是天幕,天幕就是我」,然後就是一幕接一幕的機甲大戰,最後環境問題輕易解決,如此避重就輕,白白浪費了一個有意義的主題。

占士金馬倫最近在訪問中表示,今集製作成本高昂,暗示票房收逾20億美元(約156億港元)才可達至收支平衡,又半開玩笑說假如《阿凡達2》賠本的話,便會煞停拍攝第3、4、5集的計劃。隨着新片開畫,預售成績理想,估計達標在望,問題是能否超越前作,改寫史上最高票房紀錄而已。