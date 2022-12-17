從沒行差踏錯 娛樂圈打拼嘗盡甜酸苦辣

【明報專訊】顏國樑出身於邵氏兄弟南國實驗劇團第8期訓練班，當時年僅14歲的他，純粹出於看明星及好奇心，加上讀書不成才報讀，「那時畢業後，張合約是鄒文懷以墨筆簽的，至今仍珍而重之，放了在保險箱」。畢業後10年間，顏國樑履行2年訓練班合約，之後獲聘加入香港電台任廣播劇藝員，那段時間為他日後的演藝事業打好基礎，雖中間曾過檔商台，但之後又重返港台，惟其身分並非公務員，為有更好的福利及安穩收入，有3年多輔警經驗的他決定投考警察。當差兩年後，有次與好友潘志文飯敘，埋單時潘志文說：「你唔好同我爭了，我搵錢易你好多。」就這句話激發起他重返幕前的決心。

因潘志文一句話重返幕前

顏國樑說：「我和潘志文都是香港電台的小生，當時以戲劇來說，他做到的，我也能做到。而且我又不滿足當警察的人工，便決定重返幕前博一博。」之後由特約演員做起，其間不乏工作機會，游走香港電台、麗的（亞視前身）及無綫，雖然收入非常可觀，但為了穩陣有靠山，在時任無綫監製助理陳榮光引薦下，正式簽約無綫。

娛樂圈在外界眼中是個大染缸，顏國樑表示向來行正派路線，從沒行差踏錯，並拋下金句：「好的學不壞，壞的教不好。」回想在娛樂圈打拼的這些年，顏國樑坦言嘗盡甜酸苦辣，由成長於單親家庭，胸無點墨，到訓練班出來當茄哩啡直至主角，之後又再由特約演員捱番上主角位置，當中最難忘的一件事是在麗的時期，當劇集《天龍訣》特約演員，有幾句對白，劇組原本叫他完成配音工作去片廠拍攝，結果由下午4時等到凌晨1時才拍，「當時被時間消磨到整個腦實晒，幾句對白都背不到，當刻真的很難過，以為自己不適合演戲，受很大打擊」。

最尊敬藝人是狄娜

問到合作過的演員中，最欣賞是誰？顏國樑表示正是他心目中的女高人狄娜，當年南國訓練班畢業後，他有機會成為節目《狄娜與我》的舞蹈藝員，後來狄娜出埠拍戲，也帶挈他一起同行，「記得當時拍了兩晚通宵有400蚊，但入票時卻『彈票』未能兌現，對於還是一個𡃁仔的我來說，當然很傷心，之後開工時，將件事告知狄娜，隨即收回酬勞。其實以她的地位可以耍走我，但她沒有這樣做，所以我記到現在，她是我最尊敬和尊重的人」。

好劇本激發喜劇細胞

由廣播劇到電視劇，顏國樑的作品數以千計，男主角做過、小人物角色也做過，但他老實說並不是太渴望做主角，「《香港八一》至《香港八六》系列，我有90%戲分是主角，做主角好辛苦，我比較現實，你畀足錢我就收貨」。效力無綫期間，顏國樑創造多個經典角色，他表示最喜歡是《十月初五的月光》的全海景，有得發揮；喜劇角色是陳積。對於被網民封為「搞怪笑匠」，他稱其喜感並非與生俱來，是《香港八一》導演戚其義這個啟蒙老師教出來的，「最記得有次他叫我做一個很得意的反應，但我完全不知自己在做什麼，後來做下去，便明白需要些得意一點的元素。我覺得劇本也很重要，如劇本好，自然就會激發你腦內的喜劇細胞」。

「無厘頭」離巢無綫

2008年顏國樑約滿無綫，有指當時雙方不歡而散。他以「無厘頭」形容整件事，稱當時與無綫的合約的確是就快到期，適逢有個內家拳裁判訓練班，他的師父提議報讀，於是他向《烈火雄心3》劇組申請每周2小時去上堂，豈料就出事了，從徐遇安口中得知有人散播謠言，說他完約後便走人，剩下未完成的劇集都不拍，但他從不是這種人，藝員科在電話中更不客氣跟他說：「顏國樑，好來好去，你就快約滿了，但不要未拍完就走了去。」令他感到很傷心。離開無綫後，顏國樑拍電影及網劇，但將重心轉移到教太極，兼長居內地享受人生。他笑指在內地過着避世的生活，從不應酬，只做3件事情，就是飲酒、揼骨及吃飯，還有另一興趣就是鑽研茶道，直言心情好才能泡出一壺好茶。