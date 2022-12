《巴比倫：星聲追夢荷里活》世界首映 瑪歌羅比角逐澳洲影后

next

【明報專訊】第80屆金球獎日前公布提名名單,衆星雲集的《巴比倫:星聲追夢荷里活》(Babylon) 還未正式上映,已獲最佳電影、女主角及男配角等5項提名;前日在洛杉磯奧斯卡電影博物館舉行世界首映禮,畢彼特(Brad Pitt)、瑪歌羅比(Margot Robbie)等主角悉數現身,場面星光熠熠。同日澳洲電影及電視藝術學院(AACTA)公布第12屆國際獎項入圍名單,《巴》片獲3項提名,瑪歌羅比和畢彼特分別角逐最佳女主角及男配角。

《巴比倫:星聲追夢荷里活》由《星聲夢裡人》金像導演戴文查素列(Damien Chazelle)執導,除了畢彼特與瑪歌羅比,還有華裔女星李麗君、《職業槍手》珍施瑪(Jean Smart)、《蜘蛛俠》杜比麥奎爾(Tobey Maguire)、《毒梟:墨西哥》迪亞高卡華(Diego Calva)、《侍女》麥斯明格拉(Max Minghella)等主演。

導演戴文查素列透過《巴比倫:星聲追夢荷里活》向1920年代的光影世界致敬。故事講述上世紀20代電影製作由「無聲」走向「有聲」,有人雄心壯志,要趁機闖出名堂;亦有人追不上改變的步伐,被時代洪流淘汰。紙醉金迷考驗人性,星光燦爛與頹廢委靡並存不悖,正是那年代的荷李活寫照。《巴》片預計本月23日在美國上映,香港觀衆則要等到明年初才有機會欣賞。繼金球獎及影評人選擇大獎後,《巴》片亦有份角逐澳洲電影及電視藝術學院(AACTA)3獎,包括扮演沉溺於紙醉金迷生活女星的瑪歌羅比,將角逐最佳女主角,跟《Tar》姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett)、《金髮夢露》安娜迪艾瑪絲(Ana De Armas)、《法貝曼:造夢大師》米雪威廉絲(Michelle Williams)及《奇異女俠玩救宇宙》楊紫瓊爭奪影后殊榮。

在《巴比倫:星聲追夢荷》飾演默片明星的畢彼特,有份角逐AACTA最佳男配角,將與《奇》片關繼威、《The Banshees of Inisherin》班頓基臣(Brendan Gleeson)、《上流落水狗》(Triangle of Sadness)活地夏里遜(Woody Harrelson)、《陌路人》辛夏里斯(Sean Harris)、《法》片祖迪夏斯(Judd Hirsch)爭獎。珍施瑪在《巴》片扮演記者,獲AACTA最佳女配角提名,對手包括《The Banshees of Inisherin》嘉莉干頓(Kerry Condon)、《奇》片的珍美李寇蒂絲(Jamie Lee Curtis)和許瑋倫及《貓王》奧莉菲亞狄莊(Olivia DeJonge)。

《奇異女俠玩救宇宙》在AACTA以6項提名領先,另外同日公布提名的還有美國退休者協會(AARP)主辦的電影獎,《法貝曼:造夢大師》角逐6獎稱霸,《奇》片及《女戰不敗》各以5項提名緊隨其後,《Tar》和《她說》則角逐4獎再次之。