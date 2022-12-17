《Silent》收視微跌 觀衆讚情節感人

【明報專訊】《被擦掉的初戀》男星目黑蓮與《打扮的戀愛是有理由的》川口春奈合演富士電視台秋季日劇《silent》，講述一對情侶分手8年後重逢，香港觀眾可在「黃Viu」煲劇平台收看；《silent》前晚播出第10集，收視8.3%，較上集跌0.6個百分點。下周播出大結局，會加長15分鐘內容，且看收視能否破頂。

《silent》開播後掀起熱話，在日本影視串流平台TVer，首8集累計4600萬次點擊，成為TVer歷來最高點播紀錄。第10集講失聰的目黑蓮向鈴鹿央士透露不會與川口春奈復合，因怕對方辛苦。尾聲目黑蓮突然悲從中來，表示記得與川口春奈過往的相處點滴，卻漸漸記不起對方的聲音，又謂「明明看見你笑得很開心，卻聽不見你的笑聲」，令川口春奈無法回應，默默流下眼淚。另外，夏帆與扮演手語老師的風間俊介的心結解開。夏帆在餐廳偶遇鈴鹿央士，痛罵對方放棄與川口春奈的感情。不少觀眾大讚第10集情節感人，也道出觀眾的心聲。

劇本出書大賣 目黑蓮膺俊男冠軍

另一方面，《silent》劇本故事書本月24日推出，出版社昨透露預售10萬本，已打入十大暢銷書排行榜，並會加印應巿。據悉書中會有劇集未有提及的內容，以及川口春奈訪問等，難怪成為粉絲收藏品。

提起目黑蓮，近日獲時尚雜誌《ViVi》選為「國寶級俊男」冠軍，《金田一少年事件簿》道枝駿佑及《美麗的他》八木勇征分佔亞季。