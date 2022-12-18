楊千嬅演唱會開鑼全場爆滿 「阿囡」Gigi送花籃兼捧場

【明報專訊】楊千嬅一連兩埸《B minor 音樂會2022》昨晚在亞洲博覽館開鑼，網民熱議的售票情况成焦點，現場所見全場爆滿。千嬅的家人，包括丈夫丁子高、父母及兒子Torres到場打氣外，圈中人包括炎明熹（Gigi）、林盛斌夫婦、李丞責夫婦、黃柏高、陳浚霆、關嘉敏、焦浩軒及蘇韻姿等捧場；Gigi到場被10多名觀眾包圍邀合照留念，她有求必應，非常親民。

記者：林蘊兒 攝影：林祖傑

楊千嬅原定2020年於紅館舉行6場跨年個唱，因疫情影響，無奈宣告取消，終延期至昨晚舉行。不過，千嬅自公布舉行演唱會的消息後一直成網民話題，更有網民假傳演唱會取消的謠言，又有保良局副主席轉贈演唱會門票給學生的消息，要千嬅的老公丁子高出面澄清。昨晚演唱會順利舉行，因防疫措施，入座率限最多八成半，現場所見全場爆滿。

觀眾揮動熒光棒變紫海

演唱會舞台以L字形為設計重心，配合台上數十人組成的弦樂團伴奏，加上屏幕投射車站月台畫面，呈現電影感覺。由頭到腳全身紫色打扮的千嬅甫出場連唱《最好的債》、《你會愛的人》、《直覺》及《麥芽糖》，狀態甚佳。千嬅以歌會友，沒有多說話，現場觀眾亦以行動支持，揮動紫色熒光棒，變成一片紫海。

學友劉德華郭富城送花籃

原來演唱會後台也好有愛，好友們紛紛送上祝賀的花籃，令後台重地變成一片花海。千嬅綵排時經過也忍不住細心欣賞，其中有張學友、劉德華、郭富城、小美、張智霖、袁詠儀、張敬軒、方力申、草蜢、蘇永康、成龍及陳曉東等的花籃。最特別是人到花籃又到的Gigi，祝千嬅「演出成功 越唱越勇」，Gigi的署名是「阿囡」，是她們參加《聲生不息》建立的情誼。