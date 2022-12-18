瑪歌羅比變身女童偶像 金像影后海倫美蘭旁白 《芭比》預告片戲仿《2001太空漫遊》

【明報專訊】《小婦人》女導演姬達嘉域（Greta Gerwig）自編自導、「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）監製兼主演的新片《芭比》（Barbie，暫譯），把Mattel的經典玩具發展成一齣電影，預計明年7月21日在美國上映。繼女主角芭比首款海報及飾演其男友肯尼（Ken）的《星聲夢裡人》賴恩哥斯寧（Ryan Gosling）造型照曝光後，長約1分鐘的先導預告片前日亦首度公開。在訪問中表示害怕拍完《芭比》事業會玩完的姬達嘉域，請來金像影后海倫美蘭（Helen Mirren）為預告片旁白，更搞笑戲仿已故導演寇比力克（Stanley Kubrick）經典電影《2001太空漫遊》，令人好奇至今還未公開內容的《芭比》，究竟是什麽樣的故事。

《芭比》先導預告片開首半分鐘幾乎完全戲仿《2001太空漫遊》，先是用上後者的配樂，亦即史特勞斯（Richard Strauss）創作的《Thus Spake Zarathustra》（查拉圖斯特拉如是說）；連取景角度也跟《2001太空漫遊》大同小異，所不同的是《芭比》把猿猴換成女童。海倫美蘭的旁白說，「自古以來當有小女孩出現，就有公仔，但這些公仔總是BB公仔，直到……」此時其中一名女童望向太陽，出現一個身影，之後女童起來，看見穿著懷舊一件頭黑白間條泳衣又非常高大的芭比出現，並對着鏡頭拉下太陽眼鏡，然後單眼甜笑。下一個鏡頭，剛才仰望芭比如看見偶像的女童，立刻把BB公仔砸爛，並抛上半空，這一幕又跟《2001太空漫遊》猿猴砸骸骨然後把骨頭抛向半空幾乎如出一轍。

故事內容保密

打出戲名後，芭比的粉紅世界景觀出現，之後扮演肯尼的賴恩哥斯寧、有份演出《芭比》的《尚氣與十環幫傳奇》劉思慕及《走佬愛情鳥》伊莎雷爾（Issa Rae）各有一個鏡頭；最後則是穿著閃亮舞衣的「芭比」瑪歌羅比再次出場。不過先導預告除了海倫美蘭的旁白，沒其他對話，到底《芭比》有什麽內容，仍是個秘密。

其實賴恩哥斯寧宣傳電影《灰影人》期間曾透露肯尼角色的背景，賴恩表示《芭比》中的肯尼，生活慘過他在《灰影人》被追殺的中情局前特工角色Court，「肯尼沒有錢、沒有工作、沒有車、沒有屋，他要經歷一些事情」，由於電影內容保密，賴恩當時亦不方便細談，簡言之肯尼就是失敗者，同時亦引證了傳媒的推測，姬達嘉域執導的《芭比》，主角不如外表完美，估計會講述他們在現實生活中迷失。

另一方面，據報《俏Betty》亞美利卡法拉娜（America Ferrera）、《捉鬼敢死隊》姬麥堅倫（Kate McKinnon）、《左兩爸右兩爸》韋費路（Will Ferrell）亦會參演，不過他們暫未在預告片中亮相。其中韋費路早前表示片中會扮演Mattel的行政總裁，角色不顧他人感受又有點古怪，算是為《芭比》內容提供多點線索。