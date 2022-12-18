【開箱】《籠中鳥》 人人都可能成為殺人犯

【明報專訊】監製兼編劇史提芬莫法特（Steven Moffat）炮製過《奇異博士》班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）主演的劇集《新福爾摩斯》，叫好叫座，對懸疑罪案題材不會陌生；今年9月底在BBC One首播的迷你劇《籠中鳥》（Inside Man），10月底轉到串流平台Netflix上架，同樣出自史提芬莫法特手筆，短短4集，講述一個有理說不清的「謀殺」故事。

3宗性罪行貫穿4集

《籠中鳥》由《異世奇人》大衛坦南（David Tennant）、《變形金剛：殲滅世紀》史丹利杜茨（Stanley Tucci）、《緣來他不夠愛我》桃麗懷斯（Dolly Wells）及《疑陣》莉迪亞韋斯（Lydia West）主演。講述Harry是英國小鎮備受尊敬的牧師，跟太太Mary育有一名中學生獨子Ben，請來Janice為兒子補習數學。怎料Harry為教堂司事Edgar保管的「USB手指」，被Janice無意中開啓，發現內藏兒童色情片段。由於Ben曾說該USB屬他所有，Janice認定對方有戀童癖，堅決要報警查辦，Harry為保護愛兒，情急下把Janice鎖在地牢。

此劇有趣之處，在於雙線發展，最終連成一體；遠在美國亞利桑那州監獄，殺妻死囚Jefferson（簡稱Jeff）原是犯罪學教授，即將行刑，在囚期間一直是大小懸案的顧問，不少人慕名求助。曾在地鐵被Janice拯救的英國女記者Beth，也前往美國訪問Jeff，卻同時收到Janice奇怪的信息，她本想請教Jeff如何找到失聯的Janice，反被對方提出一個測試道德標準的問題，最終Beth放棄再追問有關Janice的問題，選擇旁聽他為人解答懸案。

《籠中鳥》關注性罪行議題，先後3次觸及。劇集開首Beth在地鐵受男乘客性騷擾，有亞裔女士看不過眼，偷偷拍下照片，卻被對方發現，反兇她要刪除照片，最終屈服於淫威下遵從。冷靜又機智的Janice拿起手機對準色狼，對方依舊反擊，Janice卻聲稱正在網上直播，色狼即時技窮，加上其他乘客陸續效法Janice，群衆壓力之下他終退讓，抵站後更即時被捕。

Harry瞥見Edgar手腕上的疤痕，知道對方有自殘傾向又受母親壓力，才會代他保管USB，怎料帶USB回家後陰差陽錯誘發軒然大波。Janice不但在地鐵路見不平，看到USB裏的兒童色情片段，更非要報警不可。劇中第3次提及性罪行，則是向Jeff求助的參議員，不知何故每次跟太太做愛後他都會收到金額完全一樣的不明款項，Jeff很快就揭發他年輕時曾被控性侵，雖然脫罪，沒想到後來還是要付出代價。

結局彩蛋 開拍第2季機會微

此劇在爛番茄影評網站及IMDB的觀衆評價俱一般，不少人認為一開始的設定就很笨，怎麽Harry要一再撒謊，供出Edgar不就萬事平息？往後的錯誤也不會如滾雪球一樣。然而編劇透過史丹利杜茨飾演的Jeff，既像《沉默的羔羊》安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）般引導觀衆和Beth逐步找到Janice，也同時提出人人都可能是殺人犯，「再平淡的生活，都可能出現一道裂縫將所有人吞噬。沒有人能保證自己永遠不會失控」，劇集尾聲Jeff透過視像跟Harry首次「見面」，說出上述的話，也跟他解釋找到Janice的來龍去脈，並稱Harry往後可能成為他的傾訴對象，因兩人承受類似的創傷。Jeff殺妻，更把頭顱砍下，藏在神秘地方，外父想女兒全屍好好落葬，卻一直不得要領。Harry極力否認曾殺人，跟Jeff不同；然而Jeff是否像Harry一樣，成為階下囚全因連串錯誤決定後的失控局面？劇中沒有交代；Janice在字幕播出後現身的「彩蛋」，也似為下季埋伏筆。不過觀乎《籠中鳥》的評價及反應，看來能拍第2季的機會不高。