戶外騷自駕席泊滿名車超跑 黎明披29年前《原振俠》皮褸重現經典

【明報專訊】黎明前晚於中環海濱活動空間舉行一連兩場《Drive In Ultra：LOVFINITY Vivienne Tam x Leon Lai Fashion Concert》，今次演唱會設自駕汽車區，另設座位區；現場泊滿名車，如超跑車展。近日寒流襲港，戶外騷在寒風中展開無損觀眾心情，全場爆滿。不乏圈中人捧場，包括林淑敏、林夏薇與老公、姚焯菲、潘靜文與詹天文等。演唱會先由DJ界女神樂宜打碟播出節拍強勁音樂，伴隨模特兒出場示範時裝，模特兒之一王丹妮邊行騷邊獻唱Lady Gaga《Born This Way》揭序幕。主角黎明（Leon）開場後半小時，穿上1993年無綫劇《原振俠》的皮褸戲服登場獻唱金曲，襯托煙火效果，炒熱全場氣氛。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

Leon表示曾在紐約欣賞Vivienne的時裝騷，讚對方是從香港衝出國際的著名時裝設計師，他由拍劇慢慢走到唱歌舞台，讓大家認識，笑稱身上黑皮褸在1990年代購買，曾在劇集《原振俠》拍攝時著過，如今衫鈕已變黑，只用擦膠擦乾淨，「今（前）日搵番件皮褸的歷史價值，記得拍劇時沒有著這件衫唱過歌」，之後隨即唱出《原振俠》主題曲《願你今夜別離去》。

擔任表演嘉賓的鄭欣宜獻唱《先哭為敬》和《豐乳肥臀》後，Leon換上西裝look現身，送上多首金曲《我這樣愛你》、《越夜越有機》及《夏日傾情》等，他說：「相信疫情差不多捱過，生活在這個地方其實好幸福，因為有好好的醫療。」

分享打四針疫苗抽筋經歷

Leon問現場觀眾有多少人曾經「中招」感染新冠病毒，叫大家競猜他有否曾確診，並分享打疫苗經歷，「我好神奇，第一針打左手，右手手指尾抽筋，第二三針打右手，都是左手手指尾抽筋。打完第三針後，7月有同事中招，我驗抗體值有4萬，兩個月後第二個同事中招，我再驗，抗體值有3萬8000」。他透露10月打第四針後亦有抽筋，並笑說：「我發現抽筋代表我有抗體，中又好，唔中又好，總之大家健健康康就Good luck！」

聖誕和新年將至，Leon把握機會預先跟大眾過節，「聖誕、農曆新年相信不會公開見到大家，講定聖誕快樂、恭賀發財。2023年快到，我唔祝福大家，總之你們許願中七成已經好好喇，新一年希望大家做到自己勝任的工作」。最後他唱出《Sugar in the Mamalade》為演唱會結尾。

鄭欣宜喜獲Leon欽點參演

鄭欣宜入行以來首次跟黎明（Leon）同台表演，而且獲對方欽點參與其中，直認心情緊張，「我唔知點解Leon想搵我，但覺得有少少威。騷前經理人不贊成我唱快歌跳舞，擔心落雨地濕，但我不理，決定瞓身演出，始終是黎明點名邀請我」。她於現場獻唱兩首歌，未能與Leon合唱，欣宜說：「我衰，冇時間綵排。」並透露之前跟許廷鏗合作音樂會時，曾有一個環節獻唱Leon金曲，所以今次能置身現場聽對方真人唱歌非常開心，打算完騷後親自跟Leon打招呼及邀合照，「我決定由今日開始要儲齊四大天王印花」。小時候沒有跟媽媽沈殿霞見過他們？她說太細個，忘記了。欣宜表示首次在自駕汽車戶外場地演出，感覺好正，當為明年3月紅館個唱熱身，至於會否邀請Leon做演唱會嘉賓，她說：「是的，我會嘗試問一問。」

王丹妮進軍樂壇看緣分

從模特兒轉型做演員的王丹妮今次重操故業，身高178cm的她穿上6吋厚底鞋配新款時裝行騷兼獻唱Lady Gaga《Born This Way》和王菲的《螢火蟲》，台型十足，唱功也不錯。王丹妮表示首次在戶外大型舞台上唱歌，氛氣好好，心情好興奮，「之前拍電影《梅艷芳》是學阿梅唱腔唱歌，今次用自己把聲表演，感覺好新奇，但要邊唱歌邊行騷，加大難度，幸好騷前有跟唱歌老師Christine Samson學唱歌，應該唱得不太差，我也很享受」。她透露老公羅孝勇與家人會來睇騷支持，問她會否進軍樂壇？王丹妮說：「努力做好演員先，看緣分，多謝大會畀這個機會我。」她又提到曾擔任黎明《一生幸福》MV女角，今次跟對方同台演出，可謂再續前緣。

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