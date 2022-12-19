王志良獨演《林冲夜奔》挑戰大 梁非同孭兩劇目 演厲鬼潘金蓮多發揮

【明報專訊】新生代花旦梁非同與文武生王志良明年將演出兩場由出品人彭美施暨總策劃的新編粵劇《新胡不歸》後，隨即緊接與《武俠》粵劇專場班底宋洪波及林穎施，加上謝國璋演出兩場《經典折子戲》。眾人昨日於發布會得知門票公開發售一周已售出七成，貴賓門票火速售罄，得到劇迷這麼支持，團隊會更有動力做好台戲。

梁非同於《經典折子戲》分別演出兩個劇目，表示於任白戲寶《再世紅梅記之脫穽救裴》演厲鬼，《武松殺嫂》演潘金蓮，均有被追殺場面，預告「身段」會有很多發揮。王志良獨演《林冲夜奔》，直認挑戰好大，「角色除了顧及『身段』，情緒跌宕很大，很多年前我演出這劇目曾得過獎，雖然好多年無演，不過應該冇問題，腳傷慢慢恢復中，相信沒有影響」。

任白完美演繹難改動

宋洪波稱早前於《武俠》粵劇專場與梁非同合演《火燒連環船》，合作得很開心，觀眾反應很好，今次除了再有機會與梁非同合作，又會與林穎施合演《潞安州》。他說：「這劇目我已演過很多次，今次會與過往演繹有少少唔同，為這台戲增添色彩。」

謝國璋首次和出品人彭美施合作，他除了演《再世紅梅記之脫穽救裴》，又會與合作多次的林穎施合演任白演過的劇目《李後主之去國歸降》，謝國璋透露當年前輩唱腔已經很完美，不可以有太大改變，只能以身為後輩的情感融入角色。林穎施稱有機會演偶像白雪仙當年演的角色，感到十分開心。

記者：林祖傑