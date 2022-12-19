剖白無贊助開騷過程不容易 楊千嬅淚崩談被兒子點醒做自己

【明報專訊】楊千嬅一連兩場《MIRIAM YEUNG B minor MUSIC LIVE 2022》演唱會前晚假亞洲博覽館開鑼。受疫情影響暫緩巡唱多時的她，再踏舞台開心跟樂迷見面。楊千嬅獻唱時感觸爆喊，表示這幾年有好多不同經歷和領悟，覺得有些事不需要浪費太多時間特別緊張和擔心，做回自己就得。她還被10歲兒子點醒，可以為自己開心喊，並透露今次演唱會沒有贊助，已凌駕她心口的勇字。

記者：林蘊兒、林祖傑

對紫色情有獨中的楊千嬅全晚一致以紫色系列服裝登場，她跟觀眾說好久不見，解釋演唱會以「B minor」為主題，除唱side track歌曲外，還說：「在這幾年有好多不同經歷和領悟，『minor』亦有『be humble』謙虛意思。當你懂得謙虛時，會看開一些，將自己縮細，再退後便看得更清楚。好多時好容易將自己變成故事主角，我只是你們故事內一個好小角色，當慢慢消化就明白，好多問號未必屬於自己的課題，可能是大家的課題，清楚後不需要浪費太多時間去特別緊張和擔心，做回自己就得。」她稱每日花時間消化別人說話感覺疲累，逐漸迷失，不如放手，從音樂回憶拾回自己，笑言盡量少說話多唱歌，以免出事。

彈琴甩轆 觀眾掌聲鼓勵

千嬅花4個多月苦練鋼琴彈奏《再見二丁目》，雖然彈錯首節即時重彈，仍出現錯漏，她不停搖頭，觀眾報以掌聲鼓勵。當唱《一二三，三二一》時，千嬅忍不住落淚，歌迷叫「唔好喊」打氣。她哽咽承認今次開個唱行到這一步不容易，感謝大家山長水遠來支持，又問觀眾是否好奇怪，這時勢她還大膽衝出來開騷，千嬅說：「是為愛我、支持我和擔心我的人，包括父母、家人及前輩。」

千嬅稱自小性格硬頸，遇不開心或痛苦受傷不輕易流淚；長大後入行，遇到很多事或別人的分享，便容易受感動或感觸易喊。她淚崩說：「雖然我性格倔強，但近年將時間回歸家庭，發現自己會痛、會傷心、會講，要承認自己感受才叫活着。我要多謝個仔點醒我，還以為40幾歲人教10歲人仔，有次他說見我在房喊，初時我還說沒有，他令我知道，我可以為自己喊。」千嬅重申是因為開心而喊，感激大家鼓勵，並透露演唱會沒有贊助，過程已凌駕她心口的勇字，最大贊助是她的音樂，和一班幕後人支持，令她完成第35場巡迴演唱會。

學擁抱不喜歡自己的人

尾段唱至《小星星》時，千嬅險被窄身魚尾長裙絆倒，自我安慰說如果跌低便再起身；她要求重彈鋼琴一次，最後順利完成。安歌環節，千嬅感謝服裝設計師Tomas Chan在她人生最低潮時陪伴和鼓勵，學會擁抱不喜歡自己的人，明白大家過去幾年經過困難日子，最緊要不要輕易放棄。不少歌迷不肯離場還衝近台前，她三度安歌才結束演唱會。

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