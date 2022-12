導演占士金馬倫目標票房156億 《阿凡達2》3日收14億

next

【明報專訊】史上最高票房冠季軍《阿凡達》及《鐵達尼號》,由金像導演占士金馬倫(James Cameron)一人包辦;睽違13年推出的《阿》片續集《阿凡達:水之道》,上周三(14日)起陸續在全球多個國家及地區上映,並於16日在美國開畫,收5300萬美元(約4.1億港元),終踢走盤踞票房冠軍逾月的《黑豹2:瓦干達萬歲》,全球3日亦進帳1.8億美元(約14億港元),但距離占士金馬倫目標的20億美元(約156億港元),仍須努力。

占士金馬倫計劃為2009年上映的《阿凡達》拍4齣續集;等待13年,觀衆終可看到首齣續集《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water),除了原班人馬森禾霍頓(Sam Worthington)、素兒莎丹娜(Zoe Saldana)及薛歌妮韋花(Sigourney Weaver)回歸演出,琦溫絲莉(Kate Winslet)亦加盟。故事講述積舒利與妮蒂莉在潘多拉星球安定下來生兒育女,十多年來過着平靜生活。豈料人類再度大舉入侵,他們被迫逃離家園投靠以湖奈為首的麥格拿族,學習在水世界展開新生活。死而復生的戈維治上校卻率領大軍窮追不捨,爆發連場惡戰。

內地3日累收3.9億人幣

《阿凡達:水之道》本月14日起在多個國家及地區上映,以韓國為例,上周三開畫,截至昨日早上,累計200萬人次入場,成為當地票房冠軍。內地亦批准《阿凡達2》上周五(16日)上映,截至昨日傍晚7時,已收超過3.9億人民幣。根據新浪網邀請影迷評分,《阿凡達2》亦得到平均9.13分,可說叫好叫座。

跟內地一樣,《阿凡達:水之道》上周五在美國開畫,收5300萬美元,業內人士估計,首周末3日可在當地進帳1.3億至1.5億美元。續集開畫成績勝上集當年的2670萬美元,不過在美國本土,只排今年最佳開畫票房第6位,僅次於收9070萬美元的冠軍《奇異博士2:失控多元宇宙》,以及第2至5位的《黑豹2:瓦干達萬歲》、《雷神奇俠4:愛與雷霆》、《侏羅紀世界:統治霸權》及《蝙蝠俠》。提起《黑豹2》,雖然把雄霸逾月的美國票房冠軍讓給《阿凡達2》,但該片累收4.15億美元,已成為今年美國總票房亞軍,僅次於大收7.18億美元的《壯志凌雲:獨行俠》。

有消息指《阿凡達:水之道》成本高達3.5億至4億美元,導演占士金馬倫曾表示,《阿凡達2》至少要收20億美元或以上才算成功;如果票房慘敗,之後的第3、4、5集恐怕亦開拍無期。截至本月16日,《阿凡達2》上映短短3天全球累收超過1.8億美元,但距離占士金馬倫定下的20億美元成功界線,只完成了不足一成,且看在強勁口碑帶動之下,能否再次締造上集的票房神話。