令父母擔心感難過 楊千嬅自詡EQ達神級 無懼輿論

【明報專訊】楊千嬅前晚假亞洲博覽館完成《MIRIAM YEUNG B minor MUSIC LIVE 2022》尾場，老公丁子高與兒子Torres連續兩晚到場支持，千嬅父母和奶奶也是座上客，捧場圈中好友包括陳煒和老公、朱晨麗、黃浩然、唐文龍、郭偉亮葉佩雯夫婦、吳若希和老公、方力申及谷祖琳等。千嬅唱《野孩子》前大訴心聲，感觸說走到這一步，比想像中難。粉絲即打氣說：「撐你。」被感動的千嬅數度哽咽，稱今次舞台很近亦很遠，能走到這裏不容易，多謝觀眾及團隊，雖然遇到很多困難和阻礙，但他們保持初心，希望到不同地方傳承廣東歌，她說：「很可惜一路無機會回來。」

讚歌迷有義氣

千嬅稱今次開騷有很大滿足感，勇字不止掛在口心，而是在她的人生上。千嬅愈講愈激動，稱今次音樂會是她的選擇，所以努力做到最好，抱最大勇氣面對結果，希望透過音樂會告訴大家「相信就可以」，不論時間長短，並說：「我很好，大家不用擔心我。」隨後提到看到身邊愛惜她的家人、朋友，尤其是父親很擔心自己時，終忍不住流淚。唱完《木偶奇遇記》後，情緒依然激動的千嬅自言不想喊，因想珍惜每一分每一秒，覺得love和hate是可以畫上等號，這種累積是一種感情，完整的人生應該有喜有悲、有好有壞、有愛有恨，她也在學習中，會堅持做自己的音樂，多次感謝觀眾，並說：「好不容易，遇見你們。」

安歌時，千嬅興起落台與歌迷近距離接觸，粉絲蜂擁上前。唱《姊妹》時千嬅被粉絲熱情感動，說：「你們有義氣呀，無漏低我。」音樂會原以一曲《楊千嬅》畫上句號，完騷後粉絲不願離開，場館開燈後仍狂叫encore，千嬅再度現身笑說：「這些便是真愛。」之後在台上除掉高跟鞋坐下，送多兩首《可惜我是水瓶座》和《一個人的童話》，「你們就是我的止痛藥水，I love you。」

除生死 沒什麼好介意

完騷受訪時，問千嬅今次開騷是否百感交集？她承認有很多不同感受，對上一次開騷是2017年，一直想回港開騷，但因疫情取消了，「其實不是壞事，我當時都未準備好，所以再去吸收多點，這幾年遊歷不同舞台、不同節目的訓練，很想將好的材料分享給觀眾」。她笑稱今次開騷很心血來潮，這個時勢想做便做，不用擇日。外界輿論是否帶給她很大壓力？千嬅稱沒有，壓力是來自演出，「我決定回來開騷的時候，已調節好心態，真心想唱歌和表演給大家看，所以那些（輿論）不是重點，壓力留在演出水準上，意義比較緊要，以歌會友」。

問到為何提到父親時特別感觸？千嬅表示開騷第一日收到爸爸傳給她的信息，說很開心看到她在台上的樣子，「父親擔心我承受輿論壓力會不開心和難過，但我不怕，處理到，但身邊人擔心我難過是令我最難過。我跟他說你女兒的EQ已經是神級，基本消化能力是有，但身為父母仍然會擔心，俗語說養兒100歲長憂99。爸爸平時不會講那麼多話，他這個鼓勵令我很感動」。千嬅稱做子女最緊要父母健康和開心，這幾年她體會到，除了生死，沒什麼好介意。對網民回應已百毒不侵？千嬅說會用面對來消化，認為人生應該有好有不好才完整，「不可以只擁抱愛你或撐你的人，同時也要接納挑戰你的人，這才是人生，成為一個成熟的藝人，是長智慧經歷」。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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