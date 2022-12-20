表演中途遇霧有感而發 黎明如經歷一人置身大海

【明報專訊】黎明（Leon）假中環海濱活動空間舉行一連兩場《LOVFINITY Vivienne Tam x Leon Lai Fashion Concert》前晚尾場，有歌迷送上公仔，Leon珍而重之拿着，發覺公仔的眼鏡彎了，他說：「人家送畀我的禮物，我不捨得不惜住，前一晚有歌迷送了一個公仔給我，後來發現只得一隻鞋，好彩今天找到了。」歌迷即報以掌聲。 Leon獻唱完《一生幸福》，現場一片寧靜，歌迷正準備大叫「Leon」時，他有感而發，「好靜，你哋唔好講嘢，頭先有啲霧吹過，加上兩盞大光燈。我好似喺個海中間，完全見唔到任何人，好似一個人都冇咁。每次都有很多不同經歷，會在自己腦海中記低，好彩冇落雨，要多謝個天，預祝下次見你哋唔使戴口罩啦」。

是次演唱會結合著名設計師Vivienne Tam的新一季時裝騷，Leon稱每次演出也有不同回憶，今次有Fashion show，未知將來有沒有機會行catwalk，他搞笑自問自答：「一定有嘅，來生啦，在台上的模特兒真的需要長時間訓練，無人唔辛苦㗎，最重要大家開開心心，過開心的聖誕、新年。」

羅孝勇為太太紓解疲勞

擔任表演嘉賓的王丹妮，丈夫羅孝勇、女兒、母親及奶奶入場支持。羅孝勇在澳洲修讀脊醫課程，趁聖誕假回港捧老婆場，他透露仍要讀4年，今次運用已學到的脊醫知識為太太紓解疲勞。

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