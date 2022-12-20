染金毛雙手粗糙扮Rock妹 謝安琪為新片犧牲 囡囡嗌心痛

【明報專訊】謝安琪（Kay）、泰迪羅賓（Teddy）、陳奐仁、張進翹（Manson）、陳諾霆、Anna hisbbuR和龍小菌等人昨日到中環藝穗會出席電影《4拍4家族》開鏡儀式，他們即場夾band表演搖滾音樂，展示團隊精神。平時斯斯文文的45歲Kay以一頭金髮Rock妹造型示人，入型入格，令人眼前一亮。Kay除犧牲一頭秀髮，漂染成金色外，為角色還不搽潤手霜，讓雙手變得粗糙，指甲油甩色亦不顧，女兒張靖心痛母親雙手變成這樣，慰問她何時拍完戲，十分窩心。

在戲中負責彈電子琴的Kay透露身兼監製的Teddy早在8年前已着手籌拍《4拍4家族》，以音樂帶出一個家庭幾代人的相處及香港這個地方，她說：「Teddy完成第一稿已找我演出，終於開拍，很替他開心，他為此片寫了多首與家人有關的歌曲，很有意思。」

Kay稱香港很少有音樂比例佔那麼重戲分的片種，透露之前和導演賴恩慈談劇情時，都有道出她在音樂路上的心聲，以及音樂人的真實生活，「我們背後都有辛酸一面，因為做音樂真的很難餬口，有些人像我一樣又要做音樂，又要兼顧家庭，該如何平衡，真的不容易，有很多掙扎，現在自己成立公司也不容易，有很多感受」。

煞科即保養 怕變主婦手

Kay為了角色連潤手霜都不搽，雙手變得粗糙，她伸出雙手，展示已脫色的黑色指甲油，並說：「啲甩色指甲油連女兒都投訴，入行初期搽過黑色指甲油後，一直保持雙手乾淨，沒再搽這顏色的指甲油，女兒見我指甲油甩晒色，雙手又粗糙都心痛，不開心問我：『幾時拍完，你隻手好慘，雙手那麼粗糙，指甲油又爛晒。』沒辦法，因要大特寫我雙手，因為做音樂不是食風就飽，為生活都要好奔波，不是每個彈琴的人都擁有一雙靚手。不過拍完會好好護理雙手，因有朋友嚇我不理會變主婦手。」

戲接戲好充實

Kay自覺這兩個月相當充實，電影一部接一部，剛拍竣《臥底的退隱生活》，沒休息便再拍《4拍4家族》。《4》片講述Cat（謝安琪飾）自小崇拜彈結他的父親家勁（泰迪羅賓飾），家勁在她10歲時離家出走，自此失蹤。多年後，二人在火葬場重逢，此時Cat身邊多了一個9歲兒子Riley，家勁身邊多了一名少女樂弦，4人忽然同一屋簷下，一個家4種聲音，互有過去、秘密與恐懼。曾經支離破碎的家庭成員，由音樂連結一起，重組一個家，站在同一舞台上共同面向未來。

記者：柯美