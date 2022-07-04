《壯志凌雲2》全球票房115億暫列今年冠軍 湯告魯斯「跳飛機」答謝影迷

湯告魯斯從直升機一躍而下，就算致謝辭都要貫徹其「玩命」風格。

【明報專訊】荷李活「男神」湯告魯斯（Tom Cruise）監製兼主演《壯志凌雲：獨行俠》叫好叫座，截至昨日為止，全球票房累收14.8億美元（約115億港元），榮膺2022年最賣座電影冠軍，他為答謝影迷支持，昨日透過YouTube上載長約一分半鐘短片，目前在南非拍攝《職業特工隊7》的他，先在直升機發表致謝辭，然後凌空一跳，笑說「我要繼續開工了。」片段公開半日已吸引逾60萬人次收看。

《壯志凌雲：獨行俠》自5月開畫至今，美國票房累收7.18億美元（約56億港元），全球票房14.8億美元（約115億港元），暫時仍是今年最賣座電影。不過，隨着《阿凡達：水之道》上周開畫，首周末全球票房突破4.3億美元（約33.5億港元），距離2022年結束尚有兩星期，能否改寫《壯》片紀錄？不妨拭目以待。

祝粉絲假期愉快身體健康

為了報答粉絲支持，身在南非拍攝《職業特工隊》電影系列第7集《職業特工隊：死亡清算》（Mission: Impossible–Dead Reckoning）的湯告魯斯，昨日在新片導演基斯杜化麥格里（Christopher McQuarrie）陪同下，拍片發表致謝辭，同時宣布《壯志凌雲2》將於本月22日在影視串流平台Paramount+上架的消息。事實上，麥格里亦是《壯志凌雲2》監製兼編劇，二人果然合作無間。

今年剛慶祝「登六」的湯告魯斯，先在直升機跟影迷打招呼：「大家好，我們正在南非拍攝《職業特工隊7》，為了趕及在2022年結束前跟你們講聲多謝，所以拍了這段影片。」說罷即邀請機上的麥格里跟他一起跳下去，後者笑着拒絕，然後阿湯續說：「一如以往，感謝給予我們娛樂大家的機會，這是畢生最大榮幸。現在是時候開工了，祝大家身體健康，假期愉快，稍後在戲院再見。」說罷即從直升機往下跳，攝影師亦隨他一起，捕捉他在打開降落傘前，自由自在地半空飛翔的刺激一刻。

《職業特工隊7》明年7月上映

湯告魯斯自2020年初開始拍攝《職業特工隊7》，撞正新冠疫情爆發，進度連番受阻，映期亦一再推遲，加上片長關係，新片將會分成上下兩集推出，首集先在明年7月14日登場，續集延至2024年6月28日開畫。除了阿湯之外，同片拍檔包括西蒙柏奇（Simon Pegg）、莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson）及雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）等亦會再次登場。