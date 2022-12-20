基斯杜化路蘭新片 揭「原子彈之父」隱衷

【明報專訊】《阿凡達：水之道》美國上映期間，率先播出《天能》基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導、《鄧寇克大行動》施利安梅菲（Cillian Murphy）主演的《奧本海默》（Oppenheimer，暫譯）首條預告片，揭開「原子彈之父」奧本海默（Julius Robert Oppenheimer）的傳奇故事。

在長約兩分鐘片段中，施利安梅菲飾演奧本海默在新墨西哥州的荒郊實驗室，看着工作人員正在小心奕奕地組裝原子彈，並以旁白方式透露其心路歷程，「只要理解它（原子彈）才會害怕它，直至使用它才會理解它」。雖然一臉惶恐，卻身不由己，「我不知道能否相信這件武器，但我們別無選擇」。除了梅菲之外，新片尚有《幻險森林奇航》愛美莉賓特（Emily Blunt）、《鐵甲奇俠》羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、《叛諜追擊》麥迪文（Matt Damon）及《別擔心親愛的》科倫絲佩芝（Florence Pugh）參演，陣容相當鼎盛，但他們並未在預告片登場。

《奧本海默》改編自普立茲獎得獎小說《American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer》，故事講述奧本海默在派對上認識妻子Katherine（愛美莉賓特飾），隨即打得火熱，1940年奉子成婚，其後男方加入「曼哈頓計劃」，參與研發原子彈，改寫了第二次世界大戰的結局。此片定於明年7月21日在美國開畫。