【開箱】《革命雙雄》角逐金球獎 熱血浮誇印度主旋律電影

【明報專訊】第80屆金球獎上周公布提名，德國《西線無戰事》、韓國《分手的決心》、阿根廷《1985年阿根廷》、比利時《Close》及印度《革命雙雄》入圍角逐最佳非英語電影，《革》《西》兩片，香港觀衆可透過影視串流平台Netflix欣賞；其中《革》片有份角逐金球獎最佳主題曲，並獲美國多個影評人組織選為最佳外語片，打入多個媒體的2022年十大最佳電影榜單，其中《美國今日報》更把《革》片列為首位。

印度最高成本電影

《革命雙雄》以1920年代的英治印度為背景，講述貢德族女孩瑪莉被英軍強行擄走，其兄畢姆前往德里尋找她的下落。總督得悉有貢德族潛入德里，準備救走瑪莉，下令要活捉對方。印度警察拉朱膽識過人又武藝超強，卻因種族問題未能升遷，為了證明自己的能力，奉命調查貢德族，喬裝後出入地下組織，因此認識了畢姆，並成為好友。最後當知道對方的真正身分，兩人會反目，還是友情如故？

執導《革命雙雄》的S. S.拉查摩利（S. S. Rajamouli）是印度最高薪酬導演，其舊作《帝國戰神：巴霍巴利王》及續集，加上《革》片，佔了印度最賣座電影3席位。《革》片成本7200萬美元（約5.6億港元），刷新印度片最高紀錄；不過高投資也有回報，首映當天收了3100萬美元（約2.4億港元），亦打破當地開畫紀錄。S. S.拉查摩利除了執導《革》片，還兼任編劇；片長182分鐘，加上連場歌舞，不脫印度電影特色。劇情可說意料之內，畢姆和拉朱武藝旗鼓相當，前者為救妹妹，不惜以身犯險；拉朱童年親睹父母命喪於英軍槍彈之下，決意報仇，而且志向宏大，選擇當無間道，潛伏警隊之內，伺機搶奪武器起義。

此片巧合地方很多；畢姆和拉朱各有一次命危，又互有救命之恩。後來拉朱的警察身分揭盅，畢姆即使惱恨他，有機會報復還是下不了手。畢姆救出瑪莉後東躲西藏，編劇還安排拉朱的未婚妻西塔跟他們同居一室，警察來搜查時，西塔挺身而出幫助畢姆，最終從西塔口中知道拉朱的過去及入警隊的真正目的，於是前往營救被囚總督府將行死刑的拉朱。

以「革命」為電影名，畢姆與拉朱雖是虛構人物，名字卻取材自印度史實的革命領袖。原片名《RRR》則是泰盧固語「崛起、怒吼、反抗」的縮寫。片中最有「革命」情懷和熱血的一幕，不是畢姆救走瑪莉，也不是拉朱童年看着父親如何獨力反抗英軍，而是畢姆在街上被英軍施以酷刑，本來馴如羔羊的印度群衆忍無可忍，終於反抗；看到這一幕的拉朱如當頭棒喝，發現一直以為拿到英軍槍火足可起義，其實同胞敢於反抗才更船堅炮利。

描繪英國人負面

《革命雙雄》把畢姆與拉朱描寫得十分神勇，無論如何被毒打酷刑，都可迅速復元，毒蛇猛獸對兩人更幾乎絲毫不損，比Marvel超級英雄更厲害。尤其拉朱，最後以弓箭足可對付一眾英軍，還能拯救畢姆，相當誇張。片中除了愛上畢姆的總督侄女珍妮人性未泯，其餘英國人絕大部分很壞，而且極其殘忍。畢姆與拉朱依然能以一敵十，甚至上百，只差沒手撕英軍的神技，但已徹頭徹尾是一齣印度的主旋律電影。不過導演S. S.拉查摩利拍得爽快利落，動作場面即使很喜歡用慢鏡，但密集又多，而且不失想像力，像畢姆帶着老虎豹等猛獸闖總督府救瑪莉，就拍得豐富多彩，3小時片長，在連場動作和偶爾煽情下很快過去。