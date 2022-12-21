誠意打動陳法拉回流拍港產片 張家輝執導自肥加親熱戲

【明報專訊】身兼電影《贖夢》編、導、演3職的張家輝昨日聯同演員陳法拉、劉俊謙、袁富華、朱晨麗（朱朱）、許恩怡、24味成員李凱賢（Brian）出席在屯門舉行的開鏡禮。此片是陳法拉進軍荷李活兼憑Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》人氣急升後，首部回歸香港影壇之作。再拍港產片，陳法拉沒有不習慣，覺得很親切，感受到大家對電影的熱誠，認為香港電影是有希望，最開心是終於夢想成真，能與張家輝合作。張家輝則笑稱跟陳法拉演夫妻，難免有親熱戲，做導演當然要自肥。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

《贖夢》是張家輝第四部執導電影，大合照時，家輝不改搞笑本色，笑說：「chok一chok唔使咁頻撲。」家輝與陳法拉一起受訪，稱對做導演沒太大野心，只不過在日常生活有些體驗，找來編劇一起創作，寫了這個劇本。新片是什麼戲種？法拉稱是劇情片，涉及感情和鄰里關係，她和家輝飾演夫婦，二人在精神上均出現問題，要找劉俊謙和朱朱這對醫生組合出手醫治。

家輝稱是用熱誠打動法拉回港拍他的電影，大讚法拉夠義氣，「此片部分資金來自香港電影發展基金，大家知道都義不容辭幫手。雖然只開工數天，但台前幕後都有很高水平，令我感覺在本土拍戲有很多好幫手」。再拍港產片，法拉表示沒有不習慣，有種親切感，同時感覺到大家的熱誠，所以開工時很感動。劇組有很多年輕人，法拉都未見過，但他們很勤力，令她覺得香港電影是有希望，並開心說：「一直想與家輝合作，終於可以夢想成真。」

家輝想創新經典喜劇角色

問到二人可有親熱戲？家輝笑言：「在所難免，要不然幹嗎自己執導，好激㗎，不過係睇到好驚嗰隻。」有指新戲劇情較沉重，家輝承認，「主旨講每個人心入面都有些勾（心結），這些勾不能跟人分享，包括開心、偷情、做錯事和掛念某些人的感受等。我和法拉會有些不想勾起的事情在夢境中出現，所以令我們像一對精神病夫婦，要找劉俊謙和朱晨麗來拯救」。

家輝稱未來都想拍喜劇，最近有導演找他拍喜劇，若成事，他笑言可以混合其經典角色「化骨龍」和「球王美斯」，創造一個新角色。雖然他最近要開工，但都有看世界盃，「冠軍賽因為翌日早班，我睇唔晒成場，但都有睇咗少少」。並替「兄弟」美斯首奪世界盃開心。法拉此行獨自回港，丈夫和女兒沒有同行，日內離港，與家人歡度完聖誕及新年後，將於明年1月回港繼續開工。

劉俊謙恭喜「老竇」袁富華成家立室

袁富華和劉俊謙在戲中飾演父子，說到袁富華上月入紙與較他年長7歲，拍拖逾30年的圈外女友梁影群（Regina）結婚，袁富華承認，並笑說：「已入紙，但不知有沒有人反對，我驚撲出個許文強。」至於婚期，他透露未定，因為未來太太腳頭好，自從入紙結婚後，他多了很多工作，原定了日期，但未可肯定，作實後會通知大家。問「兒子」劉俊謙可有恭喜「父親」？他說：「爸爸很低調，所以我沒說出口，但心裏已恭喜他。」他們首次演父子，袁富華稱沒想過有那麼大個仔，不過他已58歲，若20歲結婚生仔，的確生得出劉俊謙。

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