雲浩影首次出碟 入貨見人就派

【明報專訊】樂壇新人雲浩影（Cloud）前晚為首張EP舉行發布會，同門師兄馮允謙驚喜現身，送上鮮花及祝對方唱片大賣；跟Cloud一樣參與《全民造星III》出身的張進翹（Manson）和顧定軒到賀。

出道7個月便推出首張個人EP，Cloud直認心情既緊張又驚訝，完全沒想過那麼快，很感恩公司給予機會。可有銷量壓力？Cloud說：「都有想過，如果賣不出就自己買晒。」她表示出碟當天已到旺角唱片舖買了10張唱片支持自己，會送給家人和朋友，「總之見人就派，還可當聖誕禮物及新年拜年時送給人，不夠貨就再補」。得到公司如此支持，對稍後音樂頒獎禮新人獎是否充滿信心？Cloud表示滿意自己今年幾首作品，希望在頒獎禮舞台見到大家。對於她被指奪今年叱咤女生力軍金獎呼聲高，Cloud稱網上消息不能作準，平常心做好自己，一切隨緣。

早前曾踏紅館當鄭伊健演唱會嘉賓的Cloud，稱未來目標要到紅館和台灣小巨蛋開騷，所以現時要努力做好，並預告明年在音樂上帶給樂迷驚喜。挑戰跳舞？她大賣關子說：「說了就不驚喜，但我對跳舞都有興趣。」她表示希望跟同公司師兄師姐馮允謙和鄭欣宜在音樂上合作，又可趁機在跳舞方面向師姐取經。Cloud稱有合適劇本都會嘗試演戲。

記者：陳釗