尊尼狄普獲賠780萬全捐出 安柏赫特面臨破產決和解

【明報專訊】今年6月，《魔盜王》男星尊尼狄普與前妻兼《水行俠》女星安柏赫特（Amber Heard）互控誹謗官司審結，雖然兩人都要支付對方賠償金額，但尊尼所得明顯佔多，安柏不服隨後上訴。經過半年安柏前日在社交媒體發長文稱決定與前夫和解，並透露面臨破產。據報安柏會支付尊尼100萬美元（約780萬港元），尊尼透過律師給傳媒的聲明中表示欣喜，並會把100萬美元捐給不同慈善團體。

尊尼狄普與安柏赫特互控誹謗的官司，5男2女組成的陪審團裁定後者敗訴，需向尊尼賠償1000萬美元，另加500萬美元懲罰賠償，合共1500萬美元（約1.17億港元），但當地懲罰賠償金額上限為35萬美元（約273萬港元），因此實際罰款是1035萬美元（約8073萬港元）。安柏反控尊尼的訴訟中部分亦成立，尊尼需付前妻200萬美元補償，卻不涉懲罰賠償。安柏7月透過律師團隊正式上訴。

最近被指移居西班牙小鎮的安柏赫特，前日在社交網發長文，稱將放棄對陪審團要求她支付1035萬美元賠償金給尊尼狄普的上訴，因為她「無法再經歷」另一場審訊，「經過深思熟慮後，我做出了十分艱難的決定，決定與在弗吉尼亞州控告我誹謗的前夫達成和解」。安柏文中強調自己沒招認什麼，也非讓步，一切均不是她的選擇。安柏自認為了捍衛真相而戰，生活卻被徹底摧毁，她決定和解，只是對美國司法制度感失望才做出的選擇，「我的證辭沒受保障，也淪為娛樂和社交媒體的素材」。

安柏赫特文中亦提到在英國出庭時身處健全、公正和公平的制度，並得到保護；但在美國審訊前及期間卻幾乎用盡了她所有資源，大量她證辭的證據被排除在外。安柏表示無法再經歷這種屈辱，即使在美國上訴成功，結果也只是重新審理，然而時間很寶貴，她想接下來的時光過得更有意義。安柏稱多年來一直被困在艱難而昂貴的法律程序中，「已展示它無法保護我和我的言論自由權利。我難再承受不能估算的支出風險，不僅在財務方面，還有心理、身體及情感上。女性不應該因為說出真相而要面對被虐或破產，不幸的是這情况並不少見」。

據美媒報道，尊尼狄普與安柏赫特達成和解，後者將透過保險公司支付尊尼100萬美元，尊尼則會把100萬美元捐給不同慈善機構。代表尊尼的律師Benjamin Chew和Camille Vasquez在聲明中表示，「很高興正式為狄普先生這痛苦一頁關上大門，他在整個過程中明確表示，首要任務是揭露真相」。

《魔盜王》監製盼尊尼再次演出

另一方面，尊尼狄普早前應願望成真基金的邀請，再次穿著《魔盜王》戲服並往探望病童。《魔盜王》系列監製謝利畢咸瑪（Jerry Bruckheimer）日前受訪時讚賞尊尼是出色演員，也希望有機會邀請這老朋友再次演出《魔盜王》電影，不過他稱決定權在迪士尼手上，「要問他們，我不能給答案，我真的不知道」。