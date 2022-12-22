【開箱】《帕姆的謀殺計畫》 雲妮絲維嘉化妝4小時變身大媽殺人犯

【明報專訊】近年不少影后級荷李活女星拍劇，繼《煤氣燈效應》茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts），《星夢女神：茱地嘉蘭》雲妮絲維嘉（Renee Zellweger）自3年前演出Netflix的《如/果》後，亦再次拍劇，在《帕姆的謀殺計畫》（The Thing About Pam）擔正，上月初於HBO Go上架。

真人真事改編

《帕姆的謀殺計畫》講述Pam為了騙取好友Betsy的保險金，把對方殺害並嫁禍Betsy丈夫Russ。辯護律師Joel經過多年努力，終為Russ翻案，但落入Pam手的保險金，Betsy兩名女兒Lily及Mariah依然未能取回，雙方對簿公堂，Betsy女兒亦敗訴；然而公衆漸漸看到Pam的真面目，為擺脫「麻煩」，她遂策動另一次謀殺計劃。

全劇6集，根據美國全國廣播公司（NBC）新聞雜誌式節目《Dateline》「播客」（podcast）改編，取材自真人真事，主角Pam Hupp最後被判終身監禁，目前仍在服刑。雲妮絲維嘉為了扮演Pam，化身肥胖大媽，每日花4小時化特技妝，無論臉頰、鼻子、下巴到頸，全都用特效假皮重塑容貌，比當年她拍《BJ單身日記》更徹底「變身」。雲妮在訪問中表示，很喜歡Pam這角色，所以無論如何都想演；不過她未嘗過這麽複雜的特技化妝，還因此出疹，全身發癢，「不過化了特效妝容最難是忍笑，若大笑妝容可能就會塌掉」。

《帕姆的謀殺計畫》今年3月在NBC首播，成為該台2021至2022年度收視最好的新劇；不過在爛番茄影評網站毁譽參半，有評論認為此劇以謀殺案為主軸，卻調子輕鬆，感覺怪異；雲妮絲維嘉較浮誇的演繹方法，亦有彈有讚。

劇中Pam為錢下毒手，而且不擇手段。她誘騙Betsy修改保單受益人，其實Betsy已是末期癌症病人，所餘日子不多，為何仍要殺害她並嫁禍Betsy丈夫Russ？Pam成為謀殺犯，除了貪婪外，自詡聰明且心思縝密，又是罪案小說擁躉，滿腦子是如何不留下罪證，而且總是裝好人博同情，逃過法網也令她沾沾自喜。另一方面，審理Betsy被殺案地區的執法及司法腐敗，也是造成Russ冤案的原因之一。

主角狡猾 有仇必報

此劇突出了Pam狡猾的特點，然而事實勝雄辯，當Russ洗脫嫌疑，辯護律師提出Pam在案中的疑點，加上Pam在新聞節目的訪問，Pam的母親又在安老院離奇死亡，公衆開始對她有負面印象。劇中又提到Pam是個有仇必報的人；鄰居Minnie一直認為Pam是好人，在Betsy的案件中也支持她，認為真兇是Russ，但一次失言得罪了Pam，Minnie的寵物即被「犧牲」，她也是後來才得悉Pam的真面目。Betsy女兒Mariah最初被Pam游說，出庭指證繼父Russ不時會對母親惡言相向，營造了Russ是家暴加害者的印象；及後Mariah在庭上得悉Pam私吞保險金，還污衊她與家姐吸毒等惡行，決定興訟，取回母親留給她與家姐的財產。Russ洗脫罪名獲釋後，Mariah一直內疚，想修補父女關係。Pam看准這一點，假裝Russ寫信給Mariah，信中卻盡是貶損Mariah言辭，令她傷心不已，到後來才無意中發現那是Pam的惡作劇。Pam會做損人不利己的事，最後策劃的謀殺案，似乎也以為能複製上次Betsy死後可嫁禍Russ，其實貪勝不知輸，且喪心病狂。

所謂現實比小說更離奇，美劇特別鍾情這類謀殺題材，而且不少由真人真事改編，除了《帕姆的謀殺計畫》，今年就先後有《小說家殺妻案》及《肯蒂：德州兇殺案》分別在HBO Go及Disney+上架。其中《帕》劇可說最誇張及帶有喜劇調子，《小》劇突出主角是否行兇的疑雲陣陣，《肯》劇則描述表面幸福的少婦，殺害了情人太太的故事，據悉HBO Max亦會拍《肯》劇中的案件，劇集取名《Love and Death》，由「紅女巫」伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）主演，預計明年3月上架。