傳劉愷威李曉峰為小糯米鬧交 劉丹覺好笑：都未見過面

【明報專訊】劉丹（丹爺）、滕麗名（阿滕）與呂慧儀等昨日出席無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》迎聖誕派對；適逢冬至，一班演員食湯圓，寓意團團圓圓。丹爺因接着要拍外景，未知能否趕回家跟孫女小糯米食晚飯，透露兒子劉愷威不在港，但農曆新年前會回港團聚。

代子否認有離婚協議

近日有報道指48歲劉愷威高調認戀40歲內地女星李曉峰後，但不願再婚，因顧慮與楊冪的離婚協議，怕影響女兒小糯米撫養權，因而觸怒女友致鬧交。丹爺聞言說：「點會？我覺得好笑，她們都未見過面。」他否認兒子簽離婚協議，「當然無這件事，無可能，無協議。（會否怕小糯米被搶走？）我不講大話，內容不便講太多。我全家學佛，傷天害理的事不做，不講大話，不要因別人說話而激氣想歪念，所以我經常笑，天跌落嚟當被冚，對報道一笑置之，若所有人都這樣就天下太平」。

讚Gigi前途無可限量

17歲炎明熹（Gigi）日前客串《愛‧回家》，丹爺激讚Gigi驚為天人，「跟她合作兩日做對手戲，人靚、唱歌好、做戲好，叫她自由發揮做反應，意想不到的好，我做了幾十年人，都算識睇人，看到她前途無可限量，為人謙虛，家教好好，希望她多些來客串」。阿滕與呂慧儀同樣讚Gigi醒目又淡定，「新人計好叻，學習好快，第一日開工著平底鞋，翌日就識換高跟鞋，因為知道企隔籬的袁文傑好高」。她們歡迎其他《聲夢傳奇》歌手如姚焯菲或《中年好聲音》參賽者等加入劇組客串。

阿滕昨日早收工回家煮八餸一湯過節，自言入廚好講究，會將菜式分享給劇組品嘗；呂慧儀讚阿滕炆牛腩好好味。阿滕爆呂慧儀識食不識煮，「她整飯糰硬到不得了，丹爺食完強顏歡笑。」呂慧儀解釋用錯米，現在廚藝已有改善。

記者：林蘊兒