奧斯卡公布10獎初選名單 兩岸三地齊出局 湯唯《分手的決心》入國際電影十五強

next

【明報專訊】第95屆奧斯卡頒獎禮明年1月24日公布提名,前日率先披露10個獎項的初選名單,兩岸三地都有代表作品報名角逐的最佳國際電影獎,結果齊齊止步,《色,戒》內地女星湯唯主演的韓片《分手的決心》則順利躋身十五強。

易烊千璽主演的《奇蹟笨小孩》、集合梁朝偉與郭富城擔正的《風再起時》及樓一安執導《該死的阿修羅》,分別代表中港台報名角逐第95屆奧斯卡最佳國際電影,前日公布的十五強名單中,3片同告出局。內地女星湯唯主演、朴贊郁執導的韓片《分手的決心》大熱闖關。《分》片已接連贏得多個影評人組織的最佳外語片,早前新墨西哥影評獎更把最佳女配角頒給湯唯。

奧斯卡最佳國際電影十五強初選名單,除了《分》片,還有阿根廷《1985年阿根廷》、奧地利《Corsage》、比利時《Close》、柬埔寨《回首爾後》、丹麥《聖誅》、德國《西線無戰事》、印度《Last Film Show》、愛爾蘭《恬靜之夏》、墨西哥《中有,部分真實的偽記事》、摩洛哥《The Blue Caftan》、巴基斯坦《Joyland》、波蘭《驢子伊艾奧》及瑞典《Cairo Conspiracy》。其中在串流平台Netflix上架的《西線無戰事》,亦打入最佳化妝髮型、配樂、音響及視覺效果的初選名單。

雖然兩岸三地電影無緣角逐最佳國際電影,但有華裔導演的作品躋身其他獎項初選名單,像馮都執導的《Hidden Letters》,拍攝中國傳統女性獨特漢語書寫系統「女書」,就打入最佳紀錄片十五強。曾執導講述新冠疫情爆發初期武漢封城下醫院故事《76天》的陳瑋曦,新作《Happiness Is £4 Million》講述實習女記者奉命採訪北京成功商人的過程,亦打入最佳紀錄短片初選名單;另外講述籃球員林書豪的《38 at the Garden》亦榜上有名。

樂壇天后Taylor Swift執導的《All Too Well》,最終未能躋身最佳短片初選名單,不過她主唱《荒野謎屍》主題曲《Carolina》則打入十五強,跟《阿凡達:水之道》、《皮諾丘》、《黑豹2:瓦干達萬歲》、《隱閉中年》、《革命雙雄》、《壯志凌雲:獨行俠》、《白噪音》及《奇異女俠玩救宇宙》等電影的主題曲,將爭奪最後五強席位。

姬蒂楊紫瓊倫敦再度爭影后

另一方面,打入奧斯卡最佳配樂十五強的《伊尼舍林的女妖》(The Banshees of Inisherin),在前日公布提名名單的倫敦評論學會獎,獲9項提名領先,《Aftersun》角逐8獎緊隨其後;姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett)主演的《Tar》及楊紫瓊《奇異女俠玩救宇宙》各獲6項提名,並於最佳女主角再度交手,其餘入圍者還有《金髮夢露》安娜迪艾瑪絲(Ana De Armas)、《禁食女孩》科倫絲佩芝(Florence Pugh)及《Corsage》維琪加利斯(Vicky Krieps)。《分手的決心》除入圍最佳外語片,亦有份角逐最佳電影及導演。