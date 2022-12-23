【開箱】《蛋黃哥大冒險》 小雞熱血尋親 激勵躺平蛋黃

【明報專訊】卡通公仔「蛋黃哥」2013年面世，最大特色是慵懶表情和動作，經常以荷包蛋、炒蛋等不同造型出現，深受大人小朋友喜愛，先後推出各種商品及動畫短片。影視串流平台Netflix本月13日推出結合真人與動畫的《蛋黃哥大冒險》，合共10集，每集約12分鐘，並以CG動畫技術製作，擺脫以往「蛋黃哥」的平面印象，造型立體，並藉尋親的公路故事，道出勵志人生觀，充滿治癒感覺。

逃出迴轉壽司店

《蛋黃哥大冒險》講述生雞蛋「蛋黃哥」和剛出世的小雞「雞動哥」，離開雪櫃結伴踏上尋找媽媽之旅。蛋黃哥個性懶散，隨波逐流，不時以疲乏聲線表示「好累人」。蛋黃哥最初對尋找媽媽毫無概念，也沒有尋親意欲，只是剛出世的雞動哥對媽媽有「胎中印象」；加上雞動哥出世後，第一眼看到的就是蛋黃哥，故認定對方是自己「手足」，才堅持拉着蛋黃哥一起尋親。

蛋黃哥與雞動哥尋親過程曲折離奇，充滿累人又感人情節。蛋黃哥與雞動哥個性相反，結伴冒險卻沒任何違和感，反而擦出火花，釀出兄弟情。如第2集講述蛋黃哥與雞動哥相遇後才發現自己身處迴轉壽司店，蛋黃哥被廚師放在輸送帶上，雞動哥立即營救對方。蛋黃哥在輸送帶亦遇上魚子、蛋壽司及雞蛋布丁，自我介紹俱十分有趣，蛋壽司向蛋黃哥及魚子說教稱，「你們或許覺得自己沒有個性，但個性其實與生俱來」。轉頭蛋壽司自嘲，「我被塊紫菜綁住，好想要自由」；接着蛋壽司自稱「前輩」，因為是第一個被放上輸送帶的壽司，其實他只是在迴轉輸送帶上等到「乾噌噌」無人想吃的廉價壽司。之後蛋黃哥被小男孩取走，準備撈飯吃，幸好及時被雞動哥救走，合力逃出壽司店。值得一提的是，小男孩發現蛋黃哥「逃亡」，即哭着對媽媽高呼「隻蛋走甩咗呀」，廣東話對白似粗口諧音，一度在網上掀起熱話。

《蛋黃哥大冒險》每集透過蛋黃哥與雞動哥在尋親路上遇到的人與事，帶出不同的寓言與人生觀。如第3集，講述蛋黃哥與雞動哥為了掩人耳目，「合體」成為一隻雞蛋，繼而被途人拾起，掟向民望超低的日本首相，但掟不中他，反令一蛋一雞隨首相返回辦公室。首相向蛋黃哥大吐苦水，「首相也是人，也會辛苦」，蛋黃哥卻嘲諷他說：「大人做所有事情，背後總有一堆幼稚的原因。」又鼓勵他，即使是首相，個人的價值應由自己決定，不該被閒言閒語左右。

蛋食物成為配角

《蛋黃哥大冒險》不僅擬人化了小雞與蛋黃，還擬人化多款與雞蛋有關的食物，如奄列、水煮蛋、皮蛋及鵪鶉蛋等，根據每種食物的特色做出相對應的角色個性，創意十足，讓人會心微笑。如外形巨大的奄列，用多隻雞蛋及材料製作而成，被說成是雞蛋界的黑幫，指他「吃掉」同伴，身上的茄汁就是「血漿」。

故事最後，蛋黃哥與雞動哥遇上一隻壞掉的雞蛋，啓發他們「因為恐懼還未發生的未來而裹足不前，最終走上臭掉的命運」，令蛋黃哥開始考慮放棄「躺平」，覺得不行動就只能等着腐爛，決定與雞動哥一起尋親。最終他們去到一個農場，找到母雞茱莉亞，還透露蛋黃哥特別的「身世」，它的蛋殼原來是藍色的。雖然最後蛋黃哥被老婆婆吃掉，但相信他的故事還是可以延續下去。