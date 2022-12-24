包到冚現身荔枝角收押所 莊思明探監後稱楊明氣色OK

【明報專訊】楊明（原名林明樂）前年8月於半山馬己仙峽道發生交通意外，他承認「不小心駕駛」、「車窗玻璃透光度不足」兩罪，須還押候判，他隨即申請推翻認罪答辯，同日再認罪，被判監18日、停牌兩年、自費接受駕駛改進課程及罰款2000元。他不服刑罰上訴，高等法院前日駁回楊明上訴，維持原判，楊明須即時服刑18天，要在獄中過冬至、聖誕及新年。女友莊思明一直不離不棄陪伴楊明，昨午她到荔枝角收押所探望男友，同行一對男女疑似是楊明父母或親友。莊思明被問到楊明氣色如何時，表示「OK」。

記者：林祖傑

莊思明跟楊明拍拖多年，感情穩定。在楊明發生今次交通意外案件，她不離不棄一直相伴，感情未受影響。前日在楊明上訴被駁回後，她神情落寞，曾想到羈留室見楊明但被拒。

帶備大袋物品到場

昨午1時40分，莊思明駕車抵達荔枝角收押所附近，泊好車後便前往收押所探監。她戴帽、太陽眼鏡及口罩，孭着載有大袋物品的環保袋，顯得有點憂心。問她準備了什麼探楊明？她未有回答，禮貌提醒記者小心跌倒，便步入探訪登記室。

疑似楊明父母拒受訪

此時莊思明跟之前已到達、疑似是楊明父母或親友的男女會合，於下午2時許辦好手續後，跟隨懲教署職員到探訪室見男友；疑似楊明父母同樣戴帽、太陽眼鏡及口罩，亦拿着載有沐浴露、紙巾等日用品的膠袋。

約1小時後，3人步出探訪室，見完男友的莊思明心情明顯放鬆不少，先向記者揮手打招呼，再停步讓記者拍照，之後先行急步離開，稱要去攞車。問到男友楊明氣色如何？她說：「多謝關心，多謝關心，OK啦！」疑似楊明父母隨後步出，被問到楊明情况未有回應，匆匆離開。

楊明前日上訴被駁回，法官陳仲衡判辭指原審的考慮和分析正確，已平衡各相關不小心駕駛罪量刑的因素，以達至公平裁決；原審非憑空臆測，而是有足夠事實基礎作出唯一合理及無可抗拒的推論，並斥上訴人認罪答辯反覆顯示悔意一般，更指他「根本談不上盡早認罪」，認為須判阻嚇性的刑罰。楊明須即時服刑，被囚車押送到荔枝角收押所，前日冬至淪為階下囚。