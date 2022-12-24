【開箱】《窄路微塵》心存善念 「世界很壞，不代表要做壞人」

【明報專訊】導演林森有份拍《少年》，去年獲台灣金馬獎最佳新導演及剪接兩獎提名，未知是否內容牽涉2019年反修例社會運動，《少年》一直未能在港正式上映，不過林森還執導了另一電影《窄路微塵》，剛於周四（22日）在港上映，由張繼聰及袁澧林主演，入圍角逐金馬獎最佳男女主角，最後黃衍仁更捧走最佳原創電影音樂。

單親媽媽遇上清潔公司老闆

《窄路微塵》講述獨力經營清潔公司的窄哥（張繼聰飾）面對疫情來襲，百業蕭條，遇上失業年輕單親媽媽Candy（袁澧林飾）前來求職，看似不務正業的她化解窄哥工作上的困難，正當二人以為生活漸入佳境，清潔公司遭海關上門調查，窄哥家中亦遭逢巨變。此片人物簡單，除了窄哥與Candy，只有Candy的7歲女兒細朱（董安娜飾），以及窄哥媽媽（區嘉雯飾），窄哥老友阿黑（朱栢康飾）只現身兩三場戲。

導演林森及編劇鍾柱鋒盡量避免煽情，角色少也不一定代表故事單薄，此片花了不少篇幅描寫真摯的母子與母女情。窄哥人到中年，自覺一事無成，即使開設清潔公司，因為疫情影響，生活捉襟見肘，甚至貨車已多次「跪低」，政府雖有補貼，依然不捨得花錢換新車。窄母是傳統媽媽，腳患不醫，口罩翻蒸，省吃儉用不過為儲下分毫給兒子，且毫無怨言。區嘉雯不脫舞台劇演員本色，唯一要挑剔是太過字正腔圓，然而她單薄的雙手、微微佝僂與蹣跚步履，為演出添了肌理，鋪陳了後來猝逝的結局。窄母會自嘲憂心兒子，又跟兒子一同看賽馬、買六合彩，在艱難中找尋對生活的一絲盼望，這段母子情拍來舉重若輕，也突顯了窄哥為何對Candy軟心腸。

Candy未婚懷孕，與家庭決裂，獨力撫養女兒；最大的疑竇是片中沒解釋細朱已經7歲，又經常強調媽媽沒朋友，那麽過去幾年Candy是如何挺過來？觀衆看到她一直欠租，難道靠不斷遷居和盜竊解決？但租新地方也要按金上期，她如何繳付？另外，Candy為人沒有計劃，靠打散工過活，然而細朱無論如何醒目，年紀更幼時不可能獨留她在家吧？除此之外，這對母女既像朋友，也像一對街童，令人想起是枝裕和舊作《誰知赤子心》的柳樂優彌，也在母親離家後，獨力承擔家庭重任，在懵懵懂懂之間照顧弟妹。Candy比較幸運，已經成年，並且遇上窄哥，有機會讓自己變成更好的母親。《窄路微塵》關懷社會邊緣弱勢，而且心存善念，告訴人要常懷希望，哪怕是黑暗中微弱的光。當清潔工掙的是血汗錢，窄哥五勞七傷，付不起多少薪水，但給Candy的還是愈來愈多，若真如阿黑取笑他「買大送細」，更寧願相信窄哥有的是善良與同理心。

張繼聰袁澧林值得提名爭帝后

Candy住的劏房連窗都沒有，細朱卻從窄窄走廊盡頭的一扇窗，陶醉於街景，Candy看在眼裏，遂把女兒的畫作化成房間裏的窗戶與「風景」；兩人轉到賓館居住，只有更小的窗戶，但已夠Candy母女飽覽眼中的「美景」。她生活困苦，幫窄哥打工時曾順手牽羊客戶的幾盒童裝口罩給女兒，最後被客戶投訴；窄哥上門查問，Candy反駁為何對方可囤積那麽多口罩，而她只拿幾盒也不行。窄哥面對客戶找藉口為Candy的過錯擋駕，但依然教訓她，那是人家的財物，非偷非搶，並留下金句：「世界很壞，不代表要做壞人。」（片中窄哥以一個粗口字代替「壞」，書面語不夠傳神，但意思相若。）窄哥並非第一次目擊Candy手腳不乾淨，卻是她頭一次的當頭棒喝。第二次是細朱清澈的眼神喚醒Candy，把悄悄藏起來的手表交還給客戶，這角色在女兒與窄哥之間一直慢慢成長。

窄哥對Candy說，「我們都是一粒塵，或者上天看不見，不過沒關係，我們看得見彼此就好」，道出這城市一段相濡以沫的關係，《窄路微塵》沒有狗血，也沒有童話。張繼聰與袁澧林值得金馬獎最佳男女主角提名的，尤其後者演出經驗不算豐富，今次是交足功課，若要挑剔，也許她太清麗，就算穿著七彩俗艷服飾，氣質如故。張繼聰演為生活掙扎的窄哥，造型方面似乎不夠說服力；相反朱栢康戲分不多，演車房師傅很神似，每次出場都令觀衆眼前一亮。

上映日期：12月22日