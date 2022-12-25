花姐未探過阿Mo Mo爸：可能不太方便吧

【明報專訊】MIRROR於7月在紅館舉行演唱會發生墜屏事故，受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）至今仍然留院，上月中家人安排轉到私家醫院繼續接受治療，情况有好轉。

蘇芷晴成照顧重創病人專家

Mo爸李盛林牧師接受港台《舊日的足跡》主持車淑梅訪問，他提到阿Mo女友蘇芷晴（So Ching）的付出，是兒子信仰以外最大的支持，醫護也指So Ching已是照顧重創病人專家。事故後李澤楷曾到醫院探望阿Mo，被問到MIRROR經理人黃慧君（花姐）可有探望？Mo爸說：「可能不太方便吧！」

Mo爸透露早前兒子情况較穩定，故他曾返加拿大處理事務。Mo爸跟家人移居當地30多年，為了兒子，他已決定回歸香港。他也有徵詢多倫多的醫療教授，稱現時醫院給阿Mo的復康儀器非常先進，當地的也未必及得上。提到阿Mo受傷入院初時，醫生診斷他95%不能康復，但Mo爸以當牧師和神學教授數十年的經歷，知道好多醫生稱沒辦法的，也有病人神蹟地活下來，所以他會看那5%；結果兩個多月後，阿Mo可以離開深切治療部。Mo爸提到So Ching是好單純的女孩，願意為阿Mo付出，雖然她好瘦，但幫阿Mo轉姿勢好純熟又好夠力。是否支持她復工？Mo爸說由她決定，「她承受很大壓力，相信懂得調節自己，她是正面的」。

間接與李澤楷溝通

至於李澤楷曾探望阿Mo一次，並提及經濟支援，但Mo爸當時沒有回應。直至對方公開提出私人支援1000萬元，因外界有太多有關金錢、物資、醫療方法等信息，故他當時禮貌回應稱暫時不要談這些，之後雙方沒再直接聯絡，但有間接溝通。

娛樂組