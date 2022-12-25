平安夜拉埋天窗火速造人 陳安立娶林希靈想生孖胎

【明報專訊】陳安立與前「東張女神」林希靈昨日在深灣遊艇會舉行婚禮，兩人拍拖5年，有情人終成眷屬。一對新人在圈中人緣甚廣，兄弟姊妹團中有不少藝人，兄弟團分別有周志文、周志康、羅天宇及許家傑等，姊妹團亦有鄺潔楹、黃愷怡等。劉佩玥、洪永城、練美娟、強尼、七仙羽及ERROR肥仔（梁業）等來自不同電視台的藝人到場祝賀。

陳安立與林希靈完成註冊儀式後受訪。他們表示一直想搞個運動會，讓不同電視台的藝人參與，既然無可能，就決定在自己的婚宴上安排他們參與勁飲啤酒大賽。最近防疫措施放寬，他們表示因消息來得急，未能趕及再邀請賓客，維持240人。

刻意不安排婚宴後派對

林希靈稱老公陳安立要拍劇至明年5月，所以婚後暫未能出發度蜜月，她已相約姊妹去旅行。會否沒時間造人？他們稱趁平安夜努力造人，更刻意不安排婚宴後派對，也聽從七仙羽叮囑，將牀位向北。陳安立突然自爆：「我幾想生孖仔或孖女。」林希靈聞言即道：「我都係第一次聽，好驚訝！我只想生一個女，因為老公一副外父相。」

出席婚宴的肥仔笑稱婚禮上牧師講足45分鐘，令身旁坐着的人都睡着，他說：「輪到我結婚時，儀式要簡短啲。（是否想快點結婚？）隨遇而安啦，穩定啲再算，我感情好穩定，是講生意穩定啲。（可有跟女友商量婚事？ ）唔講呢啲，之後再講。」

劉佩玥抗拒周志文送戒指

劉佩玥（Moon）與周志文戀情傳足多時仍未正式認愛，兩人齊受訪時表現尷尬。Moon自爆與新郎陳安立是中學師兄妹，聲稱不是來取經。提到沒有婚宴後派對，兩人有何安排？Moon表示要為新劇試造型，再跟家人食飯，但無預周志文。問到何時承認戀情？Moon笑說：「我們一直都公開是好朋友關係，沒迴避什麼，我們一直都幾好。」何時再進一步？周志文說：「我諗每日都進步。（為何不給予女友名分？）年紀大咗覺得一切隨緣，唔需要諗咁多，交畀個天安排，希望開心嘢可以快啲嚟。」問可有送戒指給對方做聖誕禮物？Moon尷尬說：「唔好呀！已經有好多。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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