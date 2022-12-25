被列為靠家庭庇蔭星二代 尊尼狄普女兒「艾蜜莉」齊抗議

【明報專訊】上周出版的《紐約》雜誌以「裙帶關係嬰兒潮的一年」為題材撰文，8名正在圈中發展的「星二代」成為封面人物，包括《魔盜王》尊尼狄普（Johnny Depp）女兒莉莉露絲（Lily-Rose Depp）、金像影帝丹素華盛頓兒子尊大衛華盛頓（John David Washington）等，稱近年不少星二代憑藉父母名氣在荷李活取得重要角色，又形容為一種潮流，結果引來《艾蜜莉在巴黎》莉莉哥連斯（Lily Collins）、《奇異女俠玩救宇宙》珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）等紛紛反擊。

《紐約》雜誌「裙帶關係嬰兒潮的一年」封面8名「星二代」，除了莉莉露絲和尊大衛華盛頓，還有《緣份的天空》美琪賴恩（Meg Ryan）兒子積奎爾（ Jack Quaid） 、《打工女郎》美蘭妮姬菲芙（Melanie Griffith）女兒狄高達莊遜（Dakota Johnson） 、《小三大聯盟》李絲莉雯（Leslie Mann）女兒慕德艾柏圖（Maude Apatow）、搖滾歌手Lenny Kravitz女兒素兒卡維斯（Zoe Kravitz）、電影監製馬克柏特（Marc Platt）兒子賓柏特（Ben Platt），以及《標殺令》奧瑪花曼（Uma Thurman）與《暴雨驕陽》伊頓漢基（Ethan Hawke）的女兒瑪雅（Maya Thurman Hawke）等。

帶負面意思的nepo baby

文中以nepo baby形容這班星二代，其實是網絡流行用語，nepo即nepotism縮寫，意謂裙帶關係，nepo baby正是指靠父母庇蔭或家族光環而獲得很多資源，甚至能走捷徑的星二代，帶有負面意思。《紐約》雜誌文中稱訪問了部分經理人及選角導演，有受訪者稱很多名人之後不是很出色，「有人曾對我說，必須要聘用某某，因為他的父母會在開幕夜到場」。有資深選角導演表示，「有大型經理人公司會來信提到『這是某某的孩子』，意味必須跟對方碰面，我會簡單說『不適合角色，但很可愛呀』，其實有很多種含蓄推搪方法，總比『你不是開玩笑吧』好」。據報《以你的名字呼喚我》導演盧卡格達連奴（Luca Guadagnino）拍《陰風陣陣》起用《格雷的五十道色戒》狄高達莊遜，正是因為在她身上看到狄琵海倫（Tippi Hedren）的影子，狄琵是希治閣《鳥》女主角，也是狄高達的外婆。據悉瑪雅漢基在試鏡片段中邀請了父親伊頓演出，給導演塔倫天奴（Quentin Tarantino）留下深刻印象，因此獲得《從前，有個荷里活》的小角色。

荷李活百年歷史，有網民認為nepo baby不是新鮮事；蒙上污名的星二代紛紛透過社交媒體反擊。饒舌歌手Ice Cube的兒子小奧沙積遜（O'Shea Jackson Jr）稱得到《衝出康普頓》角色之前，不斷試鏡了兩年，而父親也不可能在職業生涯裏不斷扶持，良好工作態度才是在圈中生存的理據。早於《紐約》雜誌報道刊登前，尊尼狄普女兒莉莉露絲已被網民封為nepo baby，在明年播出HBO新劇《偶像漩渦》（The Idol）擔正的莉莉表示，就算能在荷李活起步，依然要付出很多，她曾在訪問中說：「我肯定的告訴你，無人可得到角色，除非你真的適合。」莉莉還以醫生為例子，「某人父母是醫生，孩子又成為醫生，你不會說『你成為醫生因為你雙親也是醫生』，醫生必然是入讀醫學院再受訓吧」。

一連拍了3季《艾蜜莉在巴黎》的莉莉哥連斯，是著名音樂人Phil Collins的千金，稱毋庸置疑很多人會認為她靠父親名氣在圈中暢通無阻，「我為爸爸感驕傲，但我只想做自己，不止是做她的女兒」。在《蝙蝠俠》扮演貓女的素兒卡維斯，除了爸爸是歌手Lenny Kravitz，母親麗莎保納（Lisa Bonet）亦演出過《天使追魂》等電影，繼父則是《水行俠》積遜莫瑪（Jason Momoa），但素兒稱少女時期很沒安全感，也抗拒演藝工作，只因雙親太出名。珍美李寇蒂斯父母是《熱情如火》東尼寇蒂斯（Tony Curtis）及《觸目驚心》珍納李（Janet Leigh），都是上世紀五六十年代紅星，珍美亦有《月光光心慌慌》等代表作，她透過社交網為同是星二代的一衆後輩抱不平，自言是早期nepo baby，但這詞只有傷害與詆譭。搖滾樂隊U2主音Bono女兒伊芙曉遜（Eve Hewson），是劇集《三人要守密，兩人得死去》女主角，笑言《紐約》雜誌行政總裁Pamela Wasserstein也是nepo baby，因後者父親2004年收購了《紐約》，暗示她靠父蔭才能身居要職。