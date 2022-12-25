【開箱】《艾蜜莉在巴黎3》 女主角面對人生交叉點

【明報專訊】影視串流平台Netflix美劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris），講述女主角Emily從美國派往巴黎分公司後經歷事業、愛情及友情的故事，《色慾都巿》戴倫施達（Darren Star）監製，《玉子》莉莉哥連斯（Lily Collins）飾演Emily並兼任監製，2020年10月推出首季，第2季去年上架，第3季本月21日首播，Emily在事業與愛情均出現人生交叉點。

返工兩頭蛇 感情四角戀

《艾蜜莉在巴黎3》共10集，每集約30分鐘；劇情圍繞Emily從芝加哥遷居巴黎從事巿場推廣1年，已習慣生活等各方面，然而事業與愛情均觸礁，出現兩難情况。上季尾聲Emily所屬美國公司高層Madeline與法國分公司上司Sylvie因工作方式不同而爭執，最後Sylvie率眾離職，帶走公司大客，並邀Emily過檔。今季初段Emily不忍Madeline獨自收拾殘局，繼續為她效力，卻瞞着Madeline幫Sylvie搵生意，Sylvie亦不知道Emily仍未離職。Emily「兩頭蛇」的職場生活很快「穿煲」，遭Sylvie怒炒，Madeline也決定結束法國分公司業務，原本打算帶Emily返回美國，但她表示愛上巴黎生活，不打算離開，最終獲Sylvie重新聘用。

愛情方面，Emily與「靚仔廚師」Gabriel、好友Camille及法文班同學Alfie的四角關係延續到今季。Gabriel與Camille重修舊好並共賦同居，但Gabriel忙於餐廳生意而忽略了Camille，此時後者被藝術家Sofia熱烈追求。Emily意外發現Camille與Sofia偷情，她不想介入Gabriel與Camille的感情事，卻希望Gabriel知道真相。Emily與Alfie的感情看似順暢，實藏暗湧。Alfie不滿Emily重視工作多於自己，雙方關係步入冷靜期。Emily為了𧨾回Alfie不惜當街唱情歌，二人重修舊好，Alfie甚至鼓起勇氣，想介紹Emily給家人認識。今季尾聲四角關係再次亂成一團，Gabriel原本決定迎娶懷孕Camille，婚禮當日，Emily見到Camille與Sofia曖昧通電話，忍不住指摘Camille隱瞞Gabriel。最後Camille當眾悔婚，稱知道Gabriel最愛的人是Emily，Alfie驚聞Emily與Gabriel的過去，亦拂袖離去。

第3季繼續走靚衫靚景路線

靚衫靚景是《艾蜜莉在巴黎》看點之一，在法國實地取景，今季主要集中在巴黎拍攝；首集第一幕已呼應首季第一集，Emily站在巴黎著名地標艾菲爾鐵塔，還到了巴黎裝飾藝術博物館、奧賽博物館取景，展現濃厚法國風情。其中一幕講Emily為名車客戶舉辦派對，選址普羅旺斯巿鎮博尼約（Bonnieux），一望無際的薰衣草配上紫色跑車，畫面媲美旅遊節目。

Emily在首季的立體剪裁花朵禮服、時尚漁夫帽，以及模仿柯德莉夏萍的晚裝，均令人印象深刻。上季服裝主打鮮明色彩，大玩不同款式手套。今季重點是高跟鞋，服裝設計Marylin Fitoussi笑言《艾蜜莉在巴黎》系列是沒有運動鞋的，Emily幾乎必配3吋高跟鞋，而且單是Emily，今季就有43個造型，全劇的服裝品牌超過150，當中40多個是鞋履品牌。Emily今季的造型亦更女性化，走1960至70年代風格，向法國性感女星碧姬芭鐸（Brigitte Bardot）及柯德莉夏萍（Audrey Hepburn）致敬。

《艾蜜莉在巴黎3》劇情豐富，畫面唯美，首兩季花不少篇幅描述美法兩國文化差異，來到第3季已明顯減少，反而集中在Emily的成長。其中一集講她的法語進步不少，但仍有不足之處，因為聽不懂蘑菇的法語，導致賓客食物敏感發作。另外，Netflix已續訂第4季，且看Emily在下季會有怎樣的成長。