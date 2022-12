在旗下商場怒罵「挨柱男」片網上瘋傳 劉鑾雄跟舊愛呂麗君同行掀熱話

【明報專訊】近年少公開露面的71歲富商劉鑾雄(大劉)日前在他旗下商場內鬧人的短片在網上流傳,片段中見大劉斥罵一名男人,怒氣冲冲對自己的保鑣說:「Take him away, don't let him come here.」短片只有40秒,見商場保安跑向該男士,片段在此時中止。事件引起網民熱議,有討論大劉鬧人是否有理據,但更多人「八卦」是大劉身邊除被保鑣包圍外,還見跟他分手8年的呂麗君(現名呂姵霖)在身邊掀熱話。

娛樂組

據拍攝片段的「王太」稱事件於12月23日下午5時許在銅鑼灣皇室堡發生,YouTube頻道「香港新聞突發時事合集」公開片段,身穿粉藍色套裝衫褲的大劉在片中表現好勞氣。片段開始,身旁有幾個保鑣的大劉指着一方向,然後對保鑣說:「Take him away, don't let him come here.」他中氣十足對柱前站着的男人說:「快,走啦!使唔使搵人趕你呀?」該男子似被大劉氣勢嚇倒,見他彎身執起地下兩袋物件,商場保安亦趕上前,大劉續說:「你無做啲嘢阻住人啫,𠵱家人哋……」他伸手指着拍片者,此時片段結束,意指被途人拍下過程。

呂麗君表現淡定

拍片的網民「王太」描述現場情况,稱當時大劉跟呂麗君在她身邊經過,大劉突然開聲鬧一個挨住柱的男人,斥他阻住人行。該男子企起身,解釋自己有點攰,接着大劉便很大聲喝罵起來,後來保安拉走了該男子。短片所見戴口罩的呂麗君站在大劉身旁,一手挽手袋,另一隻手拿着公文袋,她表現淡定,只望一望被大劉喝罵的男士,然後繼續站着沒有出聲。

網民對大劉在旗下商場見別人挨或踎在柱前是否應該被罵起爭議,有認為鬧人不當,亦有網民認為在高級商場,若有人隨處踎有影響,有指事件見休息空間不足,商場應有休憩空間設施;有人留意大劉中氣十足,鬧人好大聲。《明報》就皇室堡事件向華置的有關部門了解,問商場是否有不准踎的規例,但未獲回覆。

分手不減對子女愛惜

大劉2016年向外界宣布跟呂麗君2014年分手,當年鬧得滿城風雨,故網民對她在大劉身邊出現感好奇。呂麗君為大劉生了一對子女劉秀盈與劉子鋒,分手時大劉表示多年來給呂麗君的首飾、物業等資產逾20億港元,更諷對方已是超級富婆。兩人雖然分開,大劉對子女的愛惜不變,女兒劉秀盈早前參加芭蕾舞表演,他細心送上花與親筆心意卡。

呂麗君成立「呂姵霖基金會」推動教育及藝術發展,一向低調的她近年在社交平台不時分享生活點滴,包括跟女兒的生活照,以及做瑜伽與跳舞等近况。呂麗君先後在英國倫敦大學國王學院獲得理學學士和化學工程博士學位。