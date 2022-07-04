平安夜歌迷賴皮唔走 陳奕迅破例再安歌賀第100場騷

【明報專訊】陳奕迅（Eason）《Fear and Dreams演唱會》前晚第12場，是他在紅館的第100場演唱會，加上平安夜，他特別清唱德文版《Stille Nacht》，完場時有九成歌迷狂叫𨂽地安歌15分鐘不肯離場，故安歌再安歌。Eason笑稱觀眾好賴皮，「我衫都換晒，你哋想點呀？你哋聽日唔使開工呀大佬，我要返工……我要返嚟呢度，仲有幾場，我仲有一半呀。你哋傳咗出去就真係大件事，我想話你聽，今（前）晚係例外……你哋真係好嘢，竟然九成人喺度」。

Eason笑稱開騷前聽人講是他的第100場紅館演唱會，自言沒有理會，但既然第100場，便一起慶祝，並說：「好似網球員咁，第100場咁……結果輸咗咁點？都係照慶祝囉，冇咩所謂，音樂仲好，音樂係冇輸贏，有時係啲人搞drama……話邊個好啲、邊個差啲、佢音長啲、佢又短啲，其實音樂係講feeling……唔係咩？」他稱是否第100場不重要，歌迷在場已經是最重要，「就係咁簡單，希望大家有不如意，有害怕，今（前）晚有一些好的能量，你哋可以吸到返去。Merry Christmas，我會繼續做好本分唱好歌」。

娛樂組

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