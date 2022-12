暴風雪襲北美 聖誕票房遜預期 《阿凡達2》邁向7億美元大關

【明報專訊】上周美國有多齣新片上映,包括動畫《無敵貓劍俠:8+1條命》(Puss In Boots : The Last Wish)、畢彼特(Brad Pitt)與瑪歌羅比(Margot Robbie)主演的《巴比倫:星聲追夢荷里活》(Babylon),以及有關已故樂壇天后的傳記電影《雲妮侯斯頓:與愛共舞》(I Wanna Dance with Somebody),不過受超強冬季風暴影響的北美洲,據美媒報道,票房遜預期,今年聖誕假期戲院收入,比起2019年同期疫情爆發前下跌近六成,比去年聖誕亦下跌40%。上周五(23日)《阿凡達:水之道》以1950萬美元蟬聯冠軍,在美國累收2.17億美元,全球更突破6.81億美元(約53億港元)。至於《阿凡達2》在內地上映10日,截至昨晚終突破7億人民幣大關,穩守冠軍位置。幾部在美國上映的新片以《無敵貓劍俠:8+1條命》成績最好,單日收380萬美元,位列第2。《雲妮侯斯頓:與愛共舞》開畫收273萬美元佔季軍。《巴比倫:星聲追夢荷里活》在限量戲院上映,更十大不入。