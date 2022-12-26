【開箱】《大熊餐廳》 廚神接手地獄廚房 評論滿分

【明報專訊】早前公布提名的第80屆金球獎，無論台前幕後陣容俱名氣一般的《大熊餐廳》（The Bear），獲最佳劇集（音樂或喜劇）提名，劇中飾演星級廚師的《無恥之徒》謝洛米韋特（Jeremy Allen White），亦有份角逐最佳男主角。該劇今年6月底在美國串流平台Hulu上架，到10月香港觀衆可透過Disney+收看，不但在影評網站爛番茄獲滿分， 美國電影學院（AFI）2022十優電視節目，《大》劇榜上有名，BBC等6個媒體亦選它為今年的十大最佳劇集首位；此劇到底好在哪裏？

兄長自殺 接手餐廳面對諸多問題

《大熊餐廳》講述Carmy是得獎的星級大廚，於紐約市知名餐廳工作，兄長Michael吞槍自殺，Carmy遂返回家鄉芝加哥接手Michael留下的家族餐廳The Beef。怎料餐廳問題超多，根本是地獄廚房；員工工作態度散漫毫無紀律之外，器材老舊失修，餐牌過時，更發現Michael欠下叔叔Cicero多達30萬美元（約234萬港元）債項。後者要求Carmy出售餐廳，但Carmy拒絕，稱是Michael留給他的「遺產」，並承諾會還款。

《大熊餐廳》共8集，平均每集約30分鐘，主場景大部分在餐廳之內；首集已出現諸多衝突，十分緊湊，且有喜有悲，30分鐘迅即過去；而且幾乎每個主要角色都有自身困境與創傷，各有戲分發揮。譬如Michael死後由他好友Richie管理餐廳，但根本駕馭不了一班員工；遇到麻煩顧客，亦只會向天鳴槍。Richie認為Carmy與他們的平民餐廳格格不入，Richie婚姻觸礁，妻女離他而去，也未及消化好友猝然而逝，他因而害怕改變。Carmy聘用畢業於美國烹飪學院的Sydney成為左右手，她滿腔熱誠，欣賞Carmy廚藝，卻欠缺實戰經驗，最初被所有同事排擠，但她相當刻苦，不但透過技藝令「老鬼」Tina信服；後來以柔軟身段解決顧客紛爭，也讓Richie無話可說。她與負責麵包製作但全心鑽研甜品的Marcus，後來不滿Carmy的態度，更站在同一陣線，選擇辭職。

Carmy是此劇主角，觀衆看到的是背負哥哥自殺謎團與沉重回到老家的男子，為了讓賣意粉、牛肉三文治的家族餐廳能經營下去，於是修改餐單、加售午餐、出租地方讓人舉行派對，希望掙每分每毫，怎料壞了的器材無錢修，本來責備Richie賣毒品也要他「賣最後一次」揾錢應急；最重要的食材牛肉，原來只夠錢買當中的十分一，結果要出售自己的古董牛仔衫褲才勉強應付；還有Sydney的失誤讓外賣訂單蜂擁進來，全都讓他情緒一次過爆發。到最後一集Carmy出席戒酒會，7分鐘一鏡直落的剖白，既讓扮演Carmy的謝洛米韋特發揮演技，觀衆對於他跟The Beef和兄長的感情也多了一分了解。

結尾留伏筆 落實開拍第2季

此劇創作人基斯杜化施杜拿（Christopher Storer）曾執導AppleTV+劇集《狄金森的詩生活》，他在《大熊餐廳》也參與編劇及導演工作。把廚房描繪如戰場的第7集，正是由他執導。劇中有回憶場面，Carmy在紐約工作時，上司其實是虐待狂，經常在耳邊羞辱他，Carmy一直啞忍；到The Beef後，他會稱呼員工Chef（廚師），不管職位高低，正是一種尊重。

月初在港上映的《五腥級盛宴》講述享負盛名的廚師佈局殺害自以為是的顧客，他成名前在快餐店炮製熱狗已廣受稱頌，過程中不知經歷了什麽走上殺戮之路，該片嘲諷豪奢飲食文化，《大熊餐廳》可是其外傳？此劇叫好，早已宣布開拍第2季，事實上也如其他串流平台作品，第8集結尾留了伏筆，Richie把Michael留下的員工餐食譜交給Carmy，意外發現番茄罐頭藏有大量金錢，於是把餐廳關門，張貼告示新餐廳The Bear即將來臨，既呼應了劇名，也回應了他發現Michael債務離奇去向的疑竇，不過《大》劇故事應該到第2季才真正展開。