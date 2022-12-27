宋仲基認愛《絹戀》英國女星 離婚3年再墮情網 傳拍《黑道律師文森佐》結緣

【明報專訊】宋仲基主演韓國有線頻道JTBC劇集《財閥家的小兒子》前晚播出第16集結局，收視錄得26.9%再創新高，為劇集寫下完美句號。隨着新劇落幕，宋仲基宣布另一喜訊，自爆跟《絹戀》英國女星姬蒂桑德斯（Katy Louis Sounders）拍拖，亦是他跟《太陽的後裔》拍檔宋慧喬離婚3年後，首度公開戀情。

文：蘇珮欣

2019年宋仲基與宋慧喬離婚，回復單身3年後，基哥昨日首度認愛，自爆跟英籍女友交往。韓媒指二人去年透過朋友介紹認識，至今拍拖一年，感情穩定；亦有傳基哥因拍攝韓劇《黑道律師文森佐》，跟女方學習意大利語，因而結緣。

宋仲基新歡曝光後，韓媒迅速揭開女方的神秘面紗，正是38歲英國演員姬蒂桑德斯，比基哥年長一歲，看來他對「姊弟戀」情有獨鍾。據報姬蒂父親是英國人，母親是哥倫比亞人，她在英國出世，童年移居意大利，畢業於博科尼大學，入行後曾演電影《懸疑第三者》及《絹戀》等。有指姬蒂已於2018年息影，轉行做外語教師。

對於女友身分，宋仲基所屬事務所表示：「除了拍拖是事實外，其他信息無法確認，希望大家多多諒解，切勿作出未經確認的推測報道。」

頒獎禮上公開示愛

事實上，宋仲基從沒刻意隱瞞女友的存在，工作人員早已認識姬蒂，粉絲亦已發現他的女伴，例如在本月初，基哥偕女友出國度假，參加女方親友在馬來西亞舉行的婚禮；本月7日完成《財閥家的小兒子》新加坡宣傳活動後，又與女友結伴返回韓國，明知傳媒守候機場，他仍大方與女友並肩而行。

有心水清的網民發現，今年9月宋仲基在第8屆韓國APAN Star頒獎禮奪得至高榮譽大獎，致謝時高調提到女友名字：「親愛的Katy、Nara、Maya和Antes，（我）非常珍惜的朋友，真心想說我愛你們。」Nara正是宋仲基飼養的小狗，Maya及Antes則是姬蒂的寵物。

韓國網民對於宋仲基的戀情意見不一，傳聞亦甚囂塵上，有指他已飛往英國，在女友陪同下「見家長」，女方亦已戴上婚戒，暗示好事近；也有網民自稱曾目擊二人到婦產科醫院，懷疑姬蒂懷孕，不過事務所拒絕回應。

結局收視破頂卻爛尾

宋仲基刻意選在《財閥家的小兒子》結局後才公開戀情，不欲私事影響收視，該劇前晚播出第16集結局，收視錄得26.9%，較上集升1.9個百分點，雖然未能超越《夫妻的世界》（28.3%）成為韓國有線台劇集史上最高收視紀錄，但已創開播以來最佳成績，亦是同時段收視冠軍。tvN劇集《還魂2》同晚播出第6集，收視為8.2%；TV朝鮮新劇《紅氣球》第4集錄得6.1%。香港觀眾可透過煲劇平台「黃Viu」收看《財》及《紅》劇，《還魂2》現於Netflix上架。

《財》劇開播以來，一直叫好叫座，結局卻被批「爛尾」，故事講到宋仲基飾演「小兒子」陳導俊遇上車禍身亡，然後鏡頭一轉，宋仲基回到現在，身分變回順洋集團職員尹炫優，墮崖後大難不死，蘇醒後出席聽證會，公開當年順洋集團會長買兇殺害陳導俊一事，集團經營權最終落在大股東奇蹟投資，亦即宋仲基公司手上。

劇集雖然大團圓結局，但粉絲指劇情跟原著小說不同，把宋仲基死後重生為「小兒子」的經歷，變成南柯一夢，而且他的頭部中槍兼墮崖，竟能大難不死，實在有欠常理。