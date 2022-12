【明報專訊】美國樂壇天后瑪麗嘉兒(Mariah Carey)在1994年發行的聖誕金曲《All I Want For Christmas Is You》,早已唱到街知巷聞,每年更為她賺取250萬美元(約1950萬港元)版稅收入,另一方面,音樂串流平台Spotify昨日宣布,此曲在今年平安夜的單日點擊次數再創新高,達到2127萬次,超越英國女歌手Adele代表作《Easy on Me》的1974萬次佳績,刷新該平台最高單日紀錄。事實上,瑪麗嘉兒去年已獲Spotify頒發獎狀,證明此曲突破10億次點擊大關,成績驕人。

提起瑪麗嘉兒,昨日透過社交媒體上載她跟11歲龍鳳胎子女:Monroe與Moroccan歡度聖誕的合照和短片,除了一家三口跟「聖誕老人」拍照留念外,當然少不了拆聖誕禮物環節,相當盡興。