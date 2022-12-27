【開箱】《殺手Big 4》 向80年代港產動作喜劇致敬

Putri Marino過去以拍攝愛情片為主，《殺手Big 4》飾演女警，可愛有餘但英氣不足。

【明報專訊】香港影迷對於印尼動作片的認識，或許來自《突擊死亡塔》系列或《黑夜降臨》，後者導演Timo Tjahjanto的最新作品《殺手Big 4》（The Big 4），剛於12月15日在影視串流平台Netflix上架，迅即登上全球非英語電影收視榜亞軍，短短3日已錄得1639萬觀看時數，可見捧場者眾。電影講述4個退役殺手重出江湖伸張正義的故事，過程血腥暴力又搞笑，大可視為印尼版《通天奇兵》欣賞。

東南亞電影淪「小眾」

2022年香港電影大豐收，《明日戰記》、《飯戲攻心》、《阿媽有咗第二個》及《正義迴廊》等票房相繼報捷，相比之下，本地院商購入外語片變得謹慎，更遑論是冷門選擇如東南亞出品，觀眾只能透過串流平台收看這類「小眾」電影，跟疫前的百花齊放形成強烈對比，對於影迷來說，不是不可惜的。

《殺手Big 4》故事由「殺手大鬧孤兒院」揭開序幕，過氣職業殺手佩卓斯訓練出來的4名徒弟：托潘、艾法、佩洛和振葛，分別喬裝成富商、護士和孤兒，潛入薩烈夫家族經營的孤兒院內，伺機搗破院內販賣兒童和器官的非法勾當，並救出倖存小孩。

不過，警官哈桑卻認為事有可疑，聲言要揪出在院內大開殺戒的「兇手」，擺明顛倒黑白。

女警為殺手父報仇

黑市生意曝光，導致聲譽受損，以慈善家身分掩飾器官買賣惡行的薩烈夫家族為了報復，選在佩卓斯女兒迪娜的警察就職典禮上，買兇把他殺死，迪娜回家目睹登門探訪老父的托潘，誤以為後者是兇手，開槍射中對方，托潘負傷逃脫，並跟艾法等人離開雅加達，避免事件愈描愈黑。

3年後，迪娜從遺物中發現亡父跟4名徒弟合照，沿着線索追查到西貝島上一家殘破旅館，原是佩卓斯生前計劃退休養老之地，死後變成托潘等人的隱居處，結果迪娜現身，已令托潘疲於奔命，當年殺死佩卓斯的兇手、亦是他的首名徒弟蘇蘭托亦聞風趕至，誓要趕盡殺絕。正邪雙方在島上混戰，托潘與迪娜能否冰釋前嫌，便成了此仗的勝負關鍵。

主角撞樣阿當戴華

印尼導演Timo Tjahjanto擅拍驚慄和動作片，相比《黑夜降臨》的硬橋硬馬，《殺手Big 4》明顯走詼諧路線，似向1980年代港產動作喜劇致敬，戲中飾演主角托潘的Abimana Aryasatya曾在《黑》片大顯身手，《殺》片繼續以寡敵眾，談笑間已把薩烈夫家族派遣殺手打個落花流水，壓軸一場對戰蘇蘭托，感覺就似成龍翻版，然而樣子卻像《GUCCI名門望族》阿當戴華（Adam Driver），相當弔詭。

《殺手Big 4》片長141分鐘，節奏並不算明快，故事枝節頗多，而且4名徒弟戲分並不平均，主要集中在托潘身上，導致艾法、佩洛和振葛3人淪為「路人甲」，角色變得可有可無，失去互補長短的化學作用，跟《通天奇兵》相差甚遠，經典難以超越，只能抬頭仰望。