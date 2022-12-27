偏愛海外置業 滕麗名：買磚頭最實際

【明報專訊】滕麗名（阿滕）昨日到會展出席代言食品品牌活動，並即場示範煮家庭菜式。阿滕表示剛續約代言，非常滿意酬勞，而且廣告商不斷免費供應食材，讓她好好享受下廚樂，並計劃明年開始做KOL分享煮食心得。會否出埠旅行獎勵自己？阿滕稱沒預早請大假及安排行程，只能留港過Lonely Christmas，「老公知我聖誕節忙工作，他一早安排好多活動去玩，我就獨自開工和開飯」。

阿滕透露早前已赴泰國小休，順道簽收新置物業，「疫情前在泰國買了間屋，一直未親身睇過，間屋漏水要維修，等到最近才簽收樓契。今次是我首次在海外置業，希望遲些再於日本、印尼峇里置業，始終買磚頭儲錢最實際」。成為《愛．回家》裏的富婆？她大爆同事中富翁、富婆大有人在，「我的財富點可以跟丹爺（劉丹）、林漪娸及馬海倫比較，他們才是富。」

趙小婷聖誕節做宅女

另外，趙小婷因參加《聲夢傳奇2》取得第5名及優秀表現獎為人熟悉，昨日獲邀到會展為活動擔任表演嘉賓，席上還收到歌迷送贈聖誕禮物。

趙小婷表示能在節日獻唱、與眾同樂是開心事，期待明年推出個人第一首新歌，「已跟公司傾談中，希望先出慢歌」。她自爆沒有追求者邀約，聖誕節做宅女留家中休息，並儲足精神今日跟一班《聲夢2》學員開派對及交換禮物，她已準備禮物送給一名男學員，禮物適合放在房內。問是否送自己的照片？她笑言不是，從未送過照片給男生，也未收過男生照片，只是小時候很喜歡林峯和鍾嘉欣，曾跟同學交換明星閃卡。

記者：鍾一虹