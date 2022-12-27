陳奕迅「安歌」唱《後台》 逾百工作人員上台打氣

【明報專訊】陳奕迅（Eason）入行以來，首次於聖誕節在紅館開演唱會，在疫情下，因要唱20多場，故防疫上非常小心，他除了往返紅館演出外，連休息日子也是獨個兒留在酒店。只有演出時跟觀眾與工作人員接觸，他長時間獨自一人，真正度過Lonely Christmas。前日工作人員為Eason製造驚喜，將他的車佈置成有鹿角車，他看到時嚇了一跳，笑說：「嘩，年紀大、心血少……哈哈，搞咩你哋……嘩！我㗎車！」原來車廂也有聖誕裝飾，沿途發出聖誕音樂。

獲贈巨型聖誕卡

當Eason到紅館綵排時，舞台突然播出聖誕歌，舞蹈員齊衝過去，對着Eason又唱又跳，並送上逾百工作人員簽名的巨型聖誕卡，Eason感動說：「因為你哋，我本來好攰，𠵱家又突然充滿力量！yeah！」前晚聖誕節，Eason讓全場觀眾high爆，清唱兩首聖誕歌，「安歌」環節選唱《後台》，百多名後台工作人員一起上台，站在Eason後面，一起為他打氣，場面溫馨。「安歌」一次未夠，觀眾不肯離場，Eason再現身笑言預咗觀眾賴皮，故沒有換衫，並應要求唱《Lonely Christmas》。散場後數百粉絲在紅館後台出口不肯走，並為Eason唱聖誕歌；Eason開心跟眾人揮手說再見，才上車返酒店。

娛樂組