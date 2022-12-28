商台發聲明重申從沒公開售叱咤門票 籲樂迷小心誤墮騙案

【明報專訊】商台《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》明年1月1日舉行，不少粉絲希望入場投票及見證偶像獲獎。近日傳出門票被炒賣，網上流傳可透過通訊平台上的「Commercial Radio Hong Kong」帳戶購買頒獎禮門票消息，價錢介乎2000至10,000元不等。商台方面對此發出嚴正聲明：「本台重申活動門票從沒對外公開發售，亦未設有該通訊平台帳戶。本台已聯絡警方，並保留法律追究權利外，同時呼籲樂迷小心誤墮騙案。」

男團MIRROR成員姜濤是叱咤多個獎項大熱，他早前參加籃球賽弄傷腳未癒，未知能否出席頒獎禮。不過他有關注網上炒賣門票的事，前日在粉絲群組內發文呼籲不要買黃牛飛。

姜濤心痛粉絲 籲不要買黃牛飛

姜濤寫道：「有些話想跟大家說，首先感謝大家的支持，你們一直以來對我的付出都有看到，但我還是希望大家量力而行，因為看到很多粉絲因為一些活動，讓本不富裕的生活可能變得更加難過，尤其我這次看到很多的學生，錢不容易賺，如果大家因為我，生活變得拮据，這絕對不是我所想要看到的，比起個人的榮譽，對我來說，你們可以開開心心的生活更重要，只要你們是真心的喜歡我的歌，對我來說已非常足夠，再次感謝你們所有人。」

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