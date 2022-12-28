《阿凡達2》毋懼北美暴風雪 全球累收70億 《巴比倫》聖誕開畫收4134萬恐賠本

【明報專訊】超強冬季風暴「埃利奧特」吹襲北美，造成過百萬戶停電、數千航班延誤，不少人寧願留在家中過聖誕，戲院生意難免受影響。《星聲夢裡人》金像導演戴文查素列（Damien Chazelle）執導、曾在《從前，有個荷里活》合作的畢彼特（Brad Pitt）與瑪歌羅比（Margot Robbie），再度攜手演出戴文新片《巴比倫：星聲追夢荷里活》（Babylon），上周五（23日）開畫，首周末4日長假期收530萬美元（約4134萬港元），據悉要2.5億美元才可收支平衡，《巴》片恐淪為賠本貨。

金像導演占士金馬倫（James Cameron）的年度壓軸大片《阿凡達：水之道》，開畫第2周仍然穩佔美國票房冠軍，聖誕長假期4日累收近億美元（約7.8億港元），全球累計票房更達8.9億美元（約70億港元），成績理想。反觀上周開畫新片包括動畫《無敵貓劍俠：8+1條命》、講述已故樂壇天后的傳記電影《雲妮侯斯頓：與愛共舞》（I Wanna Dance with Somebody），以及巨星雲集的《巴比倫：星聲追夢荷里活》成績未如理想，票房高下立見。

《無敵貓劍俠：8+1條命》是夢工場賣座動畫《史力加》系列外傳電影，亦是2011年上映《無敵貓劍俠》的續集，上周五在美國開畫，首周末4日收2000萬美元（約1.56億港元），成為本周票房亞軍，排名僅次於《阿凡達2》。《雲妮侯斯頓：與愛共舞》累收680萬美元（約5300萬港元），躋身三甲。相比之下，《巴比倫》票房可說慘不忍睹，開畫4日只收530萬美元（約4134萬港元），排名比已經上映46日的《黑豹2：瓦干達萬歲》還要低一級。

《巴比倫》止蝕要收2.5億美元

據報《巴比倫》製作費跟宣傳費分別佔8000萬美元（約6.24億港元），美媒估計此片票房收逾2.5億美元（約19.5億港元）才可達至收支平衡，若以首周開畫成績推斷，達標更需加把勁。《巴比倫》不單票房失利，口碑亦未如理想，影評網站「爛番茄」觀眾好感度只有48%，市場調查機構CinemaScore評分亦僅得C+。不過，電影開畫前先獲第80屆金球獎最佳電影、女主角及男配角等5項提名，有評論認為此片如果得獎，對票房有正面刺激作用。

《巴比倫》以1920年代荷李活為背景，講述電影製作由默片走向「有聲」，有人雄心壯志，要趁機闖出名堂；亦有人追不上改變的步伐，被時代洪流淘汰。除了畢彼特和瑪歌羅比外，「蜘蛛俠」杜比麥奎爾（Tobey Maguire）、《毒梟：墨西哥》迪亞高卡華（Diego Calva）、《職業槍手》出爐艾美獎視后珍施瑪（Jean Smart）、《別擔心親愛的》奧莉菲亞維特（Olivia Wilde）及導演史派克鍾斯（Spike Jonze）等亦有份演出，陣容星光熠熠。