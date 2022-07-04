MIRROR 4子成百大俊男 美女曾淑雅兼獲年度笑容獎 姜濤撼贏BTS成員V 排全球第5

【明報專訊】美國網站「TC Candler」每年均選出全球百大俊男及美女排行榜，今屆官方名單出爐，男團MIRROR有4成員入選全球百大俊男，為港爭光，包括姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）和江𤒹生（AK），姜濤撼贏韓國防彈少年團（BTS）成員V（金泰亨）排名第5。全球百大美女方面，香港有3女藝人上榜，包括無綫小花曾淑雅（Jumbo）、 「籃球女神」譚旻萱（Mandy）和女團COLLAR成員許軼（Day）。

今屆全球百大俊男，MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）和江𤒹生（AK）榜上有名，姜濤排第5位，勝過第6名韓國男團BTS成員V及第7名影視串流平台Netflix美劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）中扮演Alfie的演員Lucien Laviscount，Anson Lo排第16、AK排32、Edan則位例73。

榜首是電影《超人：鋼鐵英雄》39歲英國男演員亨利卡維（Henry Cavill），其他入榜的男星包括內地藝人王一博、宋威龍、張藝興、王鶴棣等，萬人迷碧咸排第87位。至於上年冠軍緬甸男星Paing Takhon，今屆跌出十甲，排第14位。

Lisa未能冧莊排第3

至於全球百大美女方面，共有3香港女藝人榜上有名，包括被封「43吋長腿女神」的無綫小花曾淑雅（Jumbo），排第41位兼獲頒「Smile of the Year」，女團COLLAR成員許軼（Day）和「籃球女神」譚旻萱（Mandy）分別排62及68位。冠軍是31歲美國超模Jasmine Tookes，韓國女團Blackpink泰籍成員Lisa（Lalisa Manoban）由去年榜首微跌兩級排第3，韓國女團Twice台灣成員周子瑜則排第10位。

Jumbo感恩笑容能感染人

對於成為百大美女，Jumbo開心表示：「很榮幸能夠出現在名單上，真的沒有想過，感謝大會頒『Smile of the Year』獎給我，好感恩，我的笑容能夠感染到別人開心。（之前有否落力拉票？）之前知道入選已經很開心，一直保持順其自然心態，所以很感謝支持和投選我的人。」

Mandy從沒被朋友讚靚女

Mandy得知成為全球百大美女既詫異又開心，並說：「感謝大家對我的喜愛，是否美女就各花入各眼，總之多謝大家支持和愛戴。」沒被朋友讚靚女嗎？Mandy稱朋友從來沒讚過她靚，「中學同學更加唔覺得我靚，覺得我平時跟打波大汗淋漓時一樣。雖然入選百大美女，但不會有壓力，亦不會有太大改變，不會因為入選，平時要化妝出街，我現在出街只畫眉，因為眉毛太淺色，現在入選百大美女，就加多條眼線吧，明年如果再入選，就搽埋唇膏，一年加一樣」。

娛樂組