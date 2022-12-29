陳山聰償願還神 備謝辭待稱帝

【明報專訊】無綫《萬千星輝頒獎典禮2022》明年1月8日舉行，除了視帝視后獎項是焦點，「最受歡迎電視男、女角色」亦受注目。無綫昨日安排「男、女角色」10強的部分候選人會晤傳媒。被視為視帝大熱的陳山聰否認找高人指點催運助得獎，但透露已準備好得獎致謝辭。獲4項提名的劉佩玥直言最有信心贏「飛躍進步女藝員」，賀明年入行10周年；亦是該獎熱門的郭柏妍表示希望《下流上車族》贏最佳劇集，飾演她媽媽的江美儀封視后，屆時「一家人」齊齊上台領獎。

早前有報道指陳山聰出席活動手戴水晶及佛珠，全因獲高人指點助催運，被問到此事，他否認道：「邊有呀！識我都知經常戴飾物，如有高人指點就中六合彩先啦！要幫個仔交學費。」不過他直言曾約友人到廟宇還神，因年初祈求多劇推出，結果如願以償。

坦言每年出席頒獎禮都緊張

對於爭視帝被看高一線，陳山聰表示能與郭晉安、馬國明、林敏聰、陳豪、黃宗澤、陳展鵬等一眾前輩入最後10強十分感恩，當中更有幾人已是視帝級，「能與他們一齊落場比賽非常開心，無論結果怎樣，已跑到最後800米入直路，便盡最大努力，平常心面對」。

陳山聰坦言每年在頒獎禮席上都好緊張，「就算明知當晚自己冇份，都會戥別人緊張；記得2019年和馬國明一齊坐，其實知道一定不會是我，都戥他開心和緊張。覺得今年無論我攞又好，其他人攞都好，都是值得開心的事」。問可有準備得獎致謝辭？他說：「其實我覺得每年都應該要諗定，始終都希望有一日會是自己，想悉心多謝好多人，但不可以現在講，希望當晚大家聽到我講。」

劉佩玥自信贏女飛躍賀入行10年

劉佩玥今年獲「飛躍進步女藝員」、「最受歡迎電視女角色」、「最受歡迎電視拍檔」及「最佳女主角」4項提名，覺得很開心及榮幸，並很滿足及感恩，是個很大的鼓舞；她坦言最有信心贏「飛躍進步女藝員」，「我都入圍很多次，論年資的話都OK，明年便入行10年，覺得今次機會好大。我一向對自己演出好有信心，但攞獎自己控制不到，最緊要做好演員本分」。她表示已努力拉票，連去聖誕派對也不忘拉票，「我覺得都要為自己做番啲嘢！前幾年可能入圍已經好開心，今年都想攞吓獎，見到大家反應令我再有信心一點」。她稱仍未揀好出席頒獎禮的戰衣，正考慮顏色及性感程度。

郭柏妍盼《下流》「全家」上台

郭柏妍憑《下流上車族》車芊芊一角同為「飛躍進步女藝員」熱門，她稱更希望劇中媽媽江美儀得視后，以及一家人上台攞最佳劇集。她首度進軍影壇演《我和殭屍有個約會》的電影版《驅魔龍族馬小玲》，早前停工，稱不擔心該片未能殺青，對監製陳十三很有信心，她的戲分亦已完成。

記者：林祖傑